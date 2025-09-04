Novo porto privado de R$ 30 bilhões em Arroio do Sal ganha aval do governo federal

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) autorizou a criação de um novo projeto privado de porto em Arroio do Sal. O registro foi publicado no Diário Oficial da União na manhã desta quinta-feira (4). A proposta foi feita pela empresa Doha Investimentos e Participações e, segundo Luciano Pinto, prefeito de Arroio do Sal, o projeto gira em torno de R$ 30 bilhões.



Em julho de 2023, um outro projeto de implantação de terminal marítimo no município havia sido autorizado pela Antaq, o que gerou questionamentos. A notícia, porém, tem agradado os políticos locais. Pinto destacou a importância dos investimentos privados na infraestrutura logística do Estado, enfatizando que o Rio Grande do Sul precisa celebrar aqueles que desejam investir e aplicar recursos na infraestrutura logística, que é uma necessidade para a região.



“Recebi muitos questionamentos e pessoas contrárias inclusive à construção de novos portos, o que às vezes me causa estranheza. Isso porque primeiro que são recursos privados. E eu vejo agora Santa Catarina anunciando que vai ser construído o oitavo porto, com metade da orla que nós temos em quilômetros no Rio Grande do Sul. Nós, gaúchos, estamos enriquecendo o nosso estado vizinho. E lá eles aplaudem quando se fala em um novo porto, quando surge a proposta de mais um porto. Eu penso que o estado do Rio Grande do Sul tem que celebrar esses que querem investir, que querem colocar recursos para investir na infraestrutura logística do estado, que nós precisamos”



Apesar do aval da Antaq, o empreendimento ainda precisa da autorização do Ministério de Portos e Aeroportos. Segundo Pinto, “o valor correto é algo em torno de cinco bilhões e meio de dólares". E completa: "Se a moeda norte-americana estivesse a R$ 6, esse valor equivaleria a R$30 bilhões”.



O projeto foi projetado para um porto offshore - uma estrutura portuária localizada a certa distância da linha da praia, ou seja, em mar aberto, e não diretamente na costa. Segundo o prefeito, o novo porto ficaria a cerca de 2 a 3 km de distância da praia. A conexão entre a praia e a estrutura principal será feita de forma aérea, o que significa que não haverá obstrução para o veranista na praia, evitando que a estrutura atrapalhe a vista ou a circulação de veranistas no local.



“Para Arroio do Sal, evidentemente vai ser algo extraordinário, fora da curva, né? Que teremos condições de fazer investimentos na saúde, na educação, no turismo, no saneamento, e contribuindo para o aspecto socioeconômico. E não vai atrapalhar em absolutamente nada a vista do veranista, porque na parte da praia é só apenas a ligação com o porto, e é de forma aérea. Então tu pode passar por baixo sem transtorno nenhum, não há impeditivo nenhum, pelo contrário, atração, inclusive”, destacou.



Além disso, segundo Pinto, a empresa tem planos de construir uma linha de trem que liga Arroio do Sal ao município de Terra Roxa, no Paraná. A proposta já existe desde agosto de 2023, e sairia de Arroio do Sal, atravessaria a região metropolitana, seguiria até Santa Maria, depois subiria para Chapecó, Maringá e, por fim, chegaria à divisa do Paraná com Mato Grosso, em Terra Roxa.



