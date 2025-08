Contrato para trem entre Porto Alegre e Gramado será assinado nesta quinta

O Governo do Estado e a empresa Sultrens assinam, nesta quinta-feira (7), o contrato de adesão para a construção do trem que ligará Porto Alegre a Gramado. Com investimentos atualizados em cerca de R$ 4,5 bilhões, com recursos privados, o traçado deverá contar com uma parada logo após o município de Três Coroas. “Será algo inédito no país. O trem terá uma parada dentro de dois condomínios residenciais”, festejou o engenheiro civil Renato Ely, sócio da RG2E, empresa que, junto com a STE Engenharia, compõe a Sultrens Transportes Ferroviários.

Nesta nova fase, a partir da assinatura, serão detalhadas a engenharia e o processo de licenciamento ambiental, assim como a busca de investidores. O traçado ainda não é o definitivo, segundo o engenheiro, devendo serem otimizados os custos. “O objetivo é reduzir obras. Temos quase 10 quilômetros de túneis, queremos achar alternativas”, explica, citando o trabalho simultâneo de três profissionais, especialistas em traçados ferroviários, em túneis e em desapropriações, cujo número de imóveis ainda é indefinido. O conjunto de variáveis irá definir qual é o traçado ideal, tanto em termos técnicos, quanto econômicos.



A estação final deverá ser construída entre os municípios de Gramado e Canela. A localização deverá definir a construção de dois condomínios de alto padrão. “O morador poderá vir a Porto Alegre em menos de 1 hora, mais rápido do que que um morador de Belém Novo leva até o Centro. Já esboçamos os projetos urbanísticos, mas ainda temos que verificar a disponibilidade de água, de energia elétrica e o impacto ambiental”, observa Ely, revelando que as áreas prováveis já foram identificadas.

O Governo do Estado está tratando o projeto como “um marco para a logística, a mobilidade e o turismo no Rio Grande do Sul”. O projeto prevê vagões de hora em hora, com serviço de bordo. O traçado mais viável tem como partida uma estação a 700 metros do Aeroporto Internacional Salgado Filho, na Capital, e chegada à avenida das Hortênsias, entre Gramado e Canela. São cerca 83,5 km de extensão, pela encosta Leste do Morro Ferrabraz, passando por Canoas, Cachoeirinha, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Araricá, Nova Hartz, Santa Maria do Herval, Igrejinha e Três Coroas. Inicialmente, serão 10 trens, com capacidade para 220 passageiros. A operação, que deverá desafogar o tráfego rodoviário, pode iniciar em 2031.