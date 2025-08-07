Congresso Estadual de Profissionais do RS debate desenvolvimento das cidades

A 16ª edição do Congresso Estadual de Profissionais do Rio Grande do Sul focou na temática "Engenharia, Agronomia e Geociências no desenvolvimento das cidades". O evento ocorre nesta quinta-feira (7), na Câmara Municipal, e visa debater e votar projetos importantes que serão apresentados na etapa nacional, em Vitória, no Espírito Santo, de 9 a 11 de outubro.

A presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS (Crea-RS), Nanci Walter, celebra o debate em âmbito nacional e salienta a importância do avanço em infraestrutura e o conceito de “cidades inteligentes e resilientes”. “Queremos usar mais as engenharias agrônomas e geociências a nosso favor”, afirma.

Nanci entende que a população precisa se envolver com mais assiduidade nos debates sobre desenvolvimento, e cita o Plano Diretor como exemplo do raciocínio ao dizer que a participação popular é aquém do esperado. A caraterística, segundo ela, não é exclusiva do gaúcho, e sim do brasileiro.

Ainda assim, a presidente do Crea-RS destaca um olhar mais atento das autoridades e profissionais gaúchos ao tema do Congresso, devido ao impacto das enchentes do ano passado.

"Sentimos na pele o que aconteceu quando ocupamos localidades onde deveríamos pensar um pouco mais o uso de tecnologia e a possibilidade de maiores investimentos”, detalha. “As decisões deveriam ser melhores discutidas entre quem projeta e participa do desenvolvimento econômico das cidades”, completa, se referindo aos profissionais presentes no evento.

Nanci enfatiza que o Congresso veio em um momento estratégico para o Rio Grande do Sul, mas lembra que os temas de saneamento básico e cidades inteligentes, norteadores do debate desta quinta, estão sendo discutidos pelo restante do País. “Mas aqui tenho certeza que temos um olhar um pouco mais cuidadoso por conta do que passamos nas enchentes”, relata.

Presidente do Crea-RS, Nanci Walter, teceu elogios ao Mapa Econômico do RS Cássio Fonseca/Especial/JC