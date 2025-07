Governo do Rio Grande do Sul lança plano de estímulo ao empreendedorismo

Pensando em melhorar o ambiente de negócios no Rio Grande do Sul, o governo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e a Invest RS, lançou o Empreender RS. O evento de lançamento ocorreu na tarde desta quarta-feira (17), no Palácio Piratini, em Porto Alegre.

O programa envolve um conjunto de ações destinadas ao estímulo do empreendedorismo, à atração de investimentos, à prospecção de mercados e ao fortalecimento da posição do Rio Grande do Sul como um polo de promoção de negócios nacionais e internacionais.

“As ações que estaremos apresentando, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e, em especial, pela Investe RS, têm conexão com o ambiente de negócios para que possamos criar as melhores condições e melhorar esse ambiente. Isso fará com que a gente possa atrair mais investimentos para o nosso Estado”, destacou o secretário Ernani Polo.

O Empreender RS efetiva um conjunto de entregas previstas no Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, lançado em 2024. Um dos principais pontos discutidos foi a criação do Painel RS em Dados, uma plataforma de dados abertos do estado do Rio Grande do Sul, que conta com mais de 150 dimensões de dados acessíveis, de forma gratuita e aberta.

• LEIA TAMBÉM: Passo Fundo defende a construção de um porto seco

Segundo o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, a plataforma permite que os investidores tenham informações de fácil acesso e em um único lugar, para assim entender o potencial do Estado. “Estamos reunindo o que nós já temos e oferecendo de forma mais fácil e acessível para todas aquelas pessoas, todos aqueles empresários, empreendedores, investidores, pesquisadores, gestores que querem entender o potencial e as oportunidades dentro do estado do Rio Grande do Sul”, afirmou.

Também foi apresentado o RS Global, plano focado nas exportações. Feito em parceria com a AVDB/RS, o objetivo da ação é auxiliar as empresas gaúchas a se adaptarem ao mercado internacional. Como o País está no meio a uma crise diplomática que deve afetar diretamente o mercado de exportações, o governador Eduardo Leite afirmou que está fazendo de tudo para minimizar as consequências das sobretaxas estadunidenses.

"Estamos levando um conjunto de argumentos para, através do consulado geral, ser levado ao governo americano relativos a impactos não apenas que terão para o Rio Grande do Sul, mas impactos que terão nos próprios Estados Unidos. Temos uma indústria de armamentos já tradicional, que há 40 anos atua também nos Estados Unidos, tem fábrica nos Estados Unidos, fez investimentos nos Estados Unidos. Essas tarifas não vão gerar prejuízo apenas para as atividades aqui, vai gerar prejuízo nas atividades da indústria americana também”, ponderou.

Além disso foi apresentada a parceria com a Fiergs, o Conexão Indústria RS, que tem como foco principal o fortalecimento das cadeias produtivas locais e a atração de investimentos. Segundo o presidente da federação, essa é uma das várias iniciativas do governo estadual para fortalecer a indústria gaúcha.

“Nós temos muito seguidamente nos reunido justamente para tentar que nós tenhamos mais conteúdo gaúcho, que todas as empresas que aqui estão venham a comprar das nossas indústrias e que nós teremos mais empregos, mais rendas e o nosso estado crescerá mais”, exaltou o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier.

• LEIA TAMBÉM: TAP firma parceria com a Secretaria de Turismo para promover o turismo no RS

Ao ser questionado sobre o investimento total do governo no Empreende RS, o governador afirmou que "algumas iniciativas não tem custo imediato" e não apresentou valores. "Na verdade tem uma série de iniciativas, algumas que não têm custos imediatos, outras vão ter custos, seja das missões, seja do próprio Fundopen recupera, que significa de alguma forma abatimento de de imposto. O que o estado tá fazendo aqui é uma articulação de iniciativas através do plano de desenvolvimento, olhando cada um desses eixos e apoiados na nossa eh fundamentalmente também na nossa agência que foi criada no ano passado, que é a Invest RS", destacou.