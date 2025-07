TAP firma parceria com a Secretaria de Turismo para promover o turismo no RS

Com foco na promoção internacional do Rio Grande do Sul e no fortalecimento da malha aérea entre Portugal e Porto Alegre, um protocolo de cooperação foi assinado entre a TAP e a Secretaria Estadual de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur). A assinatura do documento foi feita pelo secretário de Turismo, Ronaldo Santini, e pelo diretor da TAP para as Américas, Carlos Antunes, durante o Tá na Mesa da Federasul realizado nesta quarta-feira (16) no Palácio do Comércio, em Porto Alegre. O evento teve como tema "Turismo e negócios: RS e Europa conectando oportunidades". O evento contou com a presença do vice-presidente de Integração da Federasul, Rafael Goelzer, que elogiou a iniciativa da parceria entre o governo estadual e a empresa portuguesa.

Segundo Santini, a parceria visa planejar e implementar medidas de forma a gerar demanda por viagens internacionais a partir da Europa, tendo como consequência o aumento do número de voos da TAP para o Aeroporto Internacional Salgado Filho. "A TAP é uma das companhias aéreas de maior credibilidade do mundo. Esse acordo é de extrema importância para seguirmos promovendo o Rio Grande do Sul como destino turístico de um mercado que ainda não conhece o Estado", destaca.

O secretário de Turismo disse que a proposta é promover com maior intensidade a vinda de jornalistas estrangeiros e influenciadores para conhecer os destinos gaúchos. "Essa iniciativa conta agora com o apoio da TAP nas ações de promoção dos destinos turísticos do Rio Grande do Sul", acrescenta. Conforme Santini, entre os benefícios do acordo, está o uso da exclusividade dos produtos do RS, que ainda não é conhecido no mercado português e europeu. "Em parceria com a TAP, as pessoas vão conhecer um Estado que faz parte do Brasil mas que não é conhecido na Europa", comenta.

