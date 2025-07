Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis celebra cultura alemã na Serra

Com destaque para a hospitalidade e as tradições alemãs, Nova Petrópolis se prepara para receber seu maior evento do ano. Trata-se do 52º Festival Internacional de Folclore do município, que tem um sabor especial, já que comemora os 70 anos da emancipação da cidade. As festividades, que reúnem locais e a comunidade internacional em uma troca de experiências e conhecimentos, ocorrem entre os dias 17 de julho e 3 de agosto e são gratuitas.

Comitiva de Nova Petrópolis está em fase de divulgação das festividades BRENO BAUER/JC

Ao longo dos 18 dias, são esperados oito grupos internacionais, nove brasileiros, sete regionais e cerca de 20 grupos locais, dos quais onze são de danças alemãs. No mais, são celebradas tradições por meio da culinária e músicas típicas do país europeu, com oficinas e apresentações. A internacionalização do festival também possibilita um intercâmbio cultural, que abrange, ainda, os costumes gaúchos, conforme explica a Raínha. Canadenses, colombianos, argentinos e chilenos marcam presença no Interior e são destacados pelos organizadores.

No entanto, as festas nem sempre tiveram essa magnitude. Depois de começar como uma feira de inverno, foi apenas em 2011 que o festival subiu de patamar e se tornou internacional. Agora, são esperadas 200 mil pessoas em pouco mais de duas semanas.

O turismo desponta, portanto, como um dos pilares da economia de Nova Petrópolis, e é potencializado pelo inverno, que aumenta as visitas à Serra. Os hotéis, por enquanto, preveem 90% de ocupação no período. No total, são aproximadamente 1,7 mil leitos na cidade. O maior volume é esperado nos finais de semana, enquanto os dias úteis ficam marcados pela movimentação dos moradores.

Em visita ao Jornal do Comércio, na tarde desta quinta-feira (3), o vice-prefeito, Alexandre da Silva, e a Corte do Folclore Alemão, com a Rainha, Francieli Tais Herrmann, a 1ª Princesa, Cristina Kuhn, e a 2ª Princesa, Eduarda Baumgarten, estão em agenda ao redor do Rio Grande do Sul. De acordo com Francieli, é um “momento de fomento à cultura”.

A 1ª princesa, Cristina, salienta a apresentação ensaiada para a abertura e encerramento, “que retrata quando o turista chega em Nova Petrópolis. Sobre o que ele pode ver, o que ele encontra. Falamos sobre ver, sentir e saborear”.

Silva, por sua vez, celebra o título do site de hospedagens Booking, que elegeu a cidade como a mais acolhedora do Estado. “Temos essa vontade de ser visitado. É uma troca, e qual outro lugar próximo você consegue ver isso? E ainda, gratuito. É uma oportunidade enorme para toda a região poder participar e conhecer isso de pertinho”.

Serviço 52º Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis

Data: 17 de julho a 03 de agosto

Valores: o evento é 100% gratuito e aberto ao público

Programação:

Diariamente - Feira da Diversidade e Praça da Alimentação

17 de julho - Acendimento da Chama Folclórica

18 de julho - Abertura Oficial; Espetáculo Retratos de Vida

19 de julho - Baile Infantil

20 de julho - Celebração da Vida, da Paz e da Diversidade; Desfile de Integração

21 de julho - Noites Culturais

22 de julho - Noites Culturais

23 de julho - Jogos da Diversidade

24 de julho - Panelas da Diversidade

25 de julho - Mãos da Diversidade; Passos da Diversidade

26 de julho - Jogos Germânicos

27 de julho - Celebração da Vida, da Paz e da Diversidade

28 de julho - Panelas da Diversidade

29 de julho - Mãos da Diversidade; Noites Culturais

30 de julho - Noites Culturais

31 de julho - Passos da Diversidade; Jogos da Diversidade

1º de agosto - Panelas da Diversidade; Noites Culturais

2 de agosto - Jogos Germânicos

3 de agosto - Espetáculo Retratos da Vida; Desfile de Integração; Celebração da Vida, da Paz e da Diversidade