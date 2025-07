Fepam emite licença de instalação para novo complexo eólico em Santa Vitória do Palmar

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) emitiu, nesta sexta-feira (4), a Licença de Instalação para o Complexo Eólico Electra Ventos do Sul, que será construído no município de Santa Vitória do Palmar, no extremo sul do Rio Grande do Sul. Conforme nota do governo do Estado, o empreendimento ocupará uma área de 2.240,56 hectares e será composto por cinco parques eólicos — Electra Ventos do Sul I, II, III, IV e V — somando uma potência instalada de 121,8 MW (cerca de 6% da capacidade eólica instalada hoje no Estado). A licença autoriza a instalação de 20 aerogeradores, sendo 19 com potência de 6,2 MW e um com potência limitada a 4 MW.

Reforço na geração de energia limpa

O presidente da Fepam, Renato Chagas, considera que a autorização para o Complexo Eólico Electra Ventos do Sul representa mais um passo importante na ampliação da matriz energética limpa do Estado, com responsabilidade ambiental e respeito às comunidades do entorno. “Projetos como esse reforçam o compromisso do Rio Grande do Sul com o desenvolvimento sustentável", afirma.

Sobre o projeto

O projeto é de responsabilidade da empresa Usina Eólica Vitória IV, com sede em Curitiba (PR), e conta com anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), formalizada por meio do ofício 1587/2024. Também estão contempladas no processo as outorgas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para os cinco parques.

A conexão do complexo ao Sistema Interligado Nacional (SIN) será realizada por meio da subestação Marmeleiro 2, conforme previsto na Licença Prévia 85/2025, atendendo ao que determina a Resolução Consema 433/2020. A Licença de Instalação é válida por cinco anos, de 3 de julho de 2025 a 3 de julho de 2030, e impõe uma série de condições ambientais e operacionais.