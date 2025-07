Rede hoteleira gaúcha estreia novo empreendimento em Gramado

Tradicional rede hoteleira gaúcha, a Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências inaugurou sua 13ª operação na cidade de Gramado. O empreendimento Laghetto Stilo Garden, novo hotel da marca, entra em operação justamente na alta temporada do inverno na Serra Gaúcha, com o intuito de oferecer hospedagem diferenciada em um dos destinos mais procurados da estação no Brasil.

Com 69 apartamentos distribuídos em diferentes categorias, incluindo seis suítes com banheira de imersão e lareira à lenha, o Laghetto Stilo Garden integra o empreendimento Garibaldi 567, no coração da cidade. O projeto arquitetônico e de interiores é assinado pela BG Arquitetura, que buscou inspiração nos hotéis boutique dos centros urbanos europeus para criar um ambiente integrado à natureza, com dois grandes jardins internos e ambientes sociais que convidam à contemplação e ao bem-estar.

“Mais do que um hotel, o Garden foi concebido como um espaço para criar memórias e despertar o desejo de voltar. É a união entre arquitetura de excelência e a operação diferenciada da Laghetto”, afirma a arquiteta Cynthia Garcia, da BG Arquitetura.



A estrutura do novo hotel inclui ainda restaurante com 74 lugares, piscina coberta e aquecida, sala de jogos, academia, espaço pet friendly, quadra de beach tennis, além de área externa com brinquedos interativos e casa na árvore do mascote da rede, o Sr. Laghettinho.



De acordo com Cristiane Mörs, diretora de Vendas e Marketing da Rede Laghetto, a chegada do novo empreendimento tem o objetivo de fortalecer ainda mais a presença da marca em Gramado. “O Laghetto Garden reforça o nosso compromisso da marca com o turismo, consolidando o plano de crescimento sustentável e a presença estratégica no mercado. Esse momento representa também mais uma conquista para Gramado”, destaca.

Ao longo de julho, a Rede Laghetto projeta uma ocupação superior a 90% em suas unidades de Gramado e Canela.

Fundada em 1989 em Gramado, a Laghetto é a maior rede de hotéis da Serra Gaúcha e, além de Gramado, conta com hotéis em Canela, Bento Gonçalves e prepara a inauguração de hospedagem em Caxias do Sul. A rede também está presente com unidades em Porto Alegre, Rio Grande, São Paulo, Rio de Janeiro e, prepara, em breve, a chegada em Guarapari (ES).