Câmara Brasil-Alemanha comemora 70 anos de atuação no RS

A Câmara Brasil-Alemanha está comemorando 70 anos de atuação no Rio Grande do Sul. Para celebrar a data, um jantar acontecerá no dia 17 de julho, na Associação Leopoldina Juvenil.



O evento será uma celebração de todos os serviços prestados pela Câmara no Estado. Segundo Everson Oppermann, presidente de Honra da Câmara Brasil-Alemanha, durante esses 70 anos, a entidade ajudou na adaptação e estabilização de mais de 100 empresas de origem germânica no RS.



"Não devemos esquecer que, em 70 anos de Câmara, nós ajudamos a trazer e adaptar 10 empresas de capital alemão. Hoje, temos cerca de 55 em atividade", destacou.

Existem apenas três Câmaras de Comércio Brasil-Alemanha independentes no País. A câmara do Rio Grande do Sul é parceira de grandes empresas situadas no Estado, como a Sthil, ThyssenKrupp, Fraport e Fruki mas, além disso, Oppermann exaltou a capacidade da entidade de auxiliar empresas de diferentes portes.



"Tem uma outra característica que eu acho interessante, é que em São Paulo tem câmara, Rio de Janeiro também tem câmara independente. Eles já estão lá há 110 anos. A Câmara aqui tem uma característica diferente. Ela é majoritariamente de descendentes dessa imigração", exaltou.



Opperman visitou a sede do Jornal do Comércio na manhã desta quarta-feira (2) e foi recebido pelo diretor-presidente do Jornal do Comércio Giovanni Jarros Tumelero. Durante a conversa, foram debatidos a importância das empresas alemãs e seus descendentes no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul.