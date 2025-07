Vida Centro Humanístico vira abrigo para famílias atingidas pelas cheias em Porto Alegre

Na última terça-feira (1º), o Vida Centro Humanístico, situado na avenida Baltazar de Oliveira Garcia, na Zona Norte, passou a funcionar como abrigo emergencial para famílias que foram afetadas pelas cheias do Guaíba, especialmente as do bairro Arquipélago. Cerca de 80 pessoas que estavam na Arena KTO - antigo Pepsi On Stage -, próxima ao Aeroporto Salgado Filho, foram levadas para o espaço.