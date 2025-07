Onda de frio mais intenso do ano persiste no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul segue enfrentando um dos episódios de frio mais intensos do ano, com temperaturas negativas em boa parte do Estado e máximas à tarde que não passam dos 10°C, mesmo sob sol. Nesta terça-feira (1º), a mínima chegou a -7,3°C em Sant'Ana do Livramento, na Fronteira com o Uruguai, a menor marca registrada em 2025 até agora no território gaúcho. Também houve frio extremo em Soledade (-6,2ºC), Pinheiro Machado e Monte Alegre dos Campos (-5,6°C), Rosário do Sul (-5,4°C) e outros municípios da Serra e da Campanha. Em Porto Alegre, a mínima foi de 2,9ºC.

LEIA TAMBÉM: Nível do Guaíba se estabiliza e indicativo é de que não passará cota de inundação



De acordo com a MetSul Meteorologia, o frio é resultado da sobreposição de duas massas de ar polar em sequência, sem tempo para a atmosfera se "recuperar". "Tivemos a massa de ar polar da semana passada, depois choveu, mas não esquentou. Agora chegou outra ainda mais intensa, o que explica o frio tão acentuado e as muitas cidades com marcas abaixo de zero", explica a meteorologista Estael Sias.

A expectativa, segundo ela, é de uma quarta-feira (2) mais gelada na Grande Porto Alegre e em outras regiões do Estado, com céu aberto e vento calmo favorecendo o resfriamento. O amanhecer, principalmente, será congelante. As mínimas devem ser iguais ou ainda mais baixas, com forte geada e possibilidade de congelamento de superfícies.

O frio intenso também trouxe bom humor em algumas cidades. Em Cerrito, no Sul do Estado, a prefeitura brincou ao publicar um suposto decreto municipal que "torna facultativo o banho durante a onda de frio". Pela manhã, a mínima na região foi de 0,1°C, e em Pedro Osório, cidade vizinha, os termômetros marcaram -0,5°C.

A previsão é que o frio intenso prossiga, impulsionado por um ciclone extratropical que atua no Atlântico Sul, reforçando o ingresso de ar polar. As tardes devem seguir muito frias nesta quarta, com mínimas negativas generalizadas e, em alguns pontos, marcas entre -6°C e -8°C. A partir de sexta, as noites continuarão geladas, mas as tardes tendem a ficar mais amenas, com maior amplitude térmica e tempo firme.