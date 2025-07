BRDE apresenta plano estratégico 2025-2030 com foco em resiliência e avanço em PPPs

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) celebrou seus 64 anos de atuação em evento realizado na Unisinos nesta terça-feira (01). Na ocasião, foi apresentado seu novo planejamento estratégico para o período de 2025 a 2030, focado no desenvolvimento de uma economia resiliente e na inovação, prevendo, ainda, o avanço em parcerias público-privadas (PPP’s).

parceirização da iluminação pública em Santa Maria e ressaltou o papel da instituição na realização desses projetos. “Os municípios não têm capacitação técnica para fazer a chamada modelagem das parcerias público-privadas, então buscamos o expertise do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e temos equipes nos três estados trabalhando nessa pauta”, explica. Em breve fala à imprensa antes do evento, o diretor-presidente do BRDE e ex-governador Ranolfo Vieira Júnior cita como exemplo de PPP que contou com o auxílio do banco ae ressaltou o papel da instituição na realização desses projetos. “Os, então buscamos o expertise do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e temos equipes nos três estados trabalhando nessa pauta”, explica.

Ele ainda ressaltou que estão sendo realizadas PPPs de iluminação pública em municípios do litoral, como em Capão da Canoa e em Xangri-Lá. Nos próximos dias, estima que Tramandaí também contratará sua parceria na área. “O importante é que é uma nova vertente que estará à disposição dos municípios do extremo-sul para fazer essa modelagem”, acrescenta.

O tema também foi apresentado pelo diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto durante o evento: “vamos avançar nas parcerias entre o setor público e o privado, o que representa uma gestão eficiente, além de tornar nossas cidades mais resilientes”, pontuou.

Por outro lado, o banco também afirmou que focará em projetos de energias renováveis e tratará em caráter de urgência as mudanças climáticas e as respostas dadas a elas no sentido de trazer resiliência aos estados do Sul. “São temas que se mostram vitais para toda a região”, alega Busatto.

aporte contratado pelo BRDE junto à Agência Francesa de Desenvolvimento , que contou com representação no encontro realizado na Unisinos. Dessa vez, são € 120 milhões, que equivalem a R$ 770 milhões. O valor será destinado a programas de sustentabilidade e resiliência urbana. Neste sentido, destaca-se o mais recente, que contou com representação no encontro realizado na Unisinos. Dessa vez, são € 120 milhões, que equivalem a R$ 770 milhões. O

A atuação do BRDE em 2024, quando o Rio Grande do Sul foi impactado por uma histórica enchente de grandes proporções, foi destacada pelo governador Eduardo Leite (PSDB). Ao todo, durante o ano passado, foram quase R$ 6 bilhões em novos financiamentos de diferentes tipos e a instituição fechou o ano com cerca de R$ 5 bilhões em patrimônio líquido, dados que o banco planeja superar em 2025 e que foram celebrados pelo chefe do Executivo.

“Quando enfrentamos as enchentes, o BRDE mais uma vez mostrou seu valor, sua parceria e seu compromisso conosco. A decisão de suporte ao Rio Grande do Sul foi colegiada quando se destinou R$ 325 milhões para apoiar a retomada em setores estratégicos que foram atingidos, oferecendo não apenas o crédito, mas também a confiança e a esperança, importante para pessoas e negócios impactados”, ressaltou Leite.

Outros pontos que devem receber atenção do BRDE ao longo dos próximos cinco anos são aqueles já auxiliados tradicionalmente pela instituição. Entre eles, o fortalecimento do agronegócio e a ampliação na competitividade de diferentes cadeias produtivas, incluindo a indústria.

“O banco vislumbra a região como polo de excelência em inovação e se compromete a impulsionar uma economia resiliente e ambientalmente sustentável”, afirma a assessoria de imprensa do banco em material divulgado à reportagem, que também destaca a adoção de práticas ASG (ambientais, sociais e de governança) nas suas operações de crédito.