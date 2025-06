BRDE e Agência Francesa de Desenvolvimento celebram parceria de 120 milhões de euros para novos investimentos na Região Sul

Com foco prioritário em projetos de alto impacto em favor do meio ambiente e do clima, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) celebraram, nesta sexta-feira (6), uma operação de 120 milhões de euros (cerca de R$ 770 milhões pela cotação atual) para novos financiamentos nos estados do Sul do País.

É o quarto contrato estabelecido entre as duas instituições, o maior em termos de volume de recursos desde o início da parceria. O termo foi assinado durante o Fórum Econômico Brasil-França, que acontece em Paris reunindo autoridades e líderes empresariais dos dois países para discutir temas como transição energética, inovação, oportunidades de negócios e investimentos.



O ato contou com as presenças do diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, e do diretor-geral da AFD, Rémy Rioux. A nova operação terá como prioridade financiar iniciativas voltadas à agricultura sustentável, geração de energias limpas e renováveis, uso racional e eficiente da água, gestão de resíduos e reciclagem e cidades sustentáveis. “É um momento histórico para o BRDE. Além de fortalecer nossa política de diversificação das fontes de recursos, a nova operação com a AFD reflete confiança mútua e um compromisso que compartilhamos em favor do desenvolvimento sustentável”, comemorou Ranolfo.



Resiliência

O apoio a projetos nas áreas da educação, serviços de saúde, preservação cultural e respostas a desastres naturais é uma das grandes novidades da parceria. “A diversidade do apoio do Grupo AFD a projetos em áreas como educação, saúde, preservação cultural e infraestrutura sustentável é uma das especificidades da parceria que nos une ao BRDE. Um ano após as inundações que atingiram o Sul do Brasil, estamos juntos mobilizados, com esta quarta operação, para fortalecer a resiliência dos territórios da região Sul, integrando uma abordagem inovadora em termos de preparação e gestão de desastres naturais”, disse Rémy Rioux.



A celebração da nova operação contou, também, com as presenças do ministro de Comércio Exterior da França, Laurent Saint Martin; do diretor Financeiro do BRDE, João Paulo Kleinübing, do diretor-adjunto da AFD no Brasil, Léo Gaborit, e do secretário estadual da Agricultura do Rio Grande do Sul, Edivilson Brum,. O valor contratado permitirá financiamentos para projetos de diferentes portes (empresas, cooperativas, setor público, produtores rurais e micro e pequenas empresas). Pelas condições acertadas entre as duas instituições, as linhas de crédito terão carência de até três anos.



Histórico

A última contratação entre BRDE e AFD, no montante de 100 milhões de euros, ocorreu em outubro de 2022, quando Ranolfo era o governador do Rio Grande do Sul. A primeira cooperação entre as duas instituições ocorreu ainda em 2018, no montante de 50 milhões de euros, mas em 2020, BRDE e AFD estabeleceram uma nova parceria, à época de 70 milhões de euros, como parte de um esforço conjunto para estimular a retomada da economia sustentável nos três estados do Sul. No acumulado, a parceria está somando agora 340 milhões de euros.