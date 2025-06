Papel das universidades na sociedade é destaque em reunião da Câmara Brasil-Alemanha

Com a temática “A universidade e os desafios do nosso tempo: inovação e cooperação Brasil-Alemanha”, a reunião-almoço da Câmara Brasil-Alemanha contou com a participação do Irmão Manuir Mentges, reitor das Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul (PUCRS). Durante a palestra, realizada nesta quinta-feira (26), o convidado debateu a perspectiva histórica do papel das escolas superiores na formação da sociedade.



O reitor exaltou o papel das instituições de ensino como um polo de inovação ao longo da história, destacando o compromisso da Pucrs em se atualizar e preparar as novas gerações para futuros desafios. Assim, citou a importância da aproximação entre a universidade com o seu entorno.

“Esse é o conceito de quádrupla hélice. Que é essa relação entre universidade, governo, empresa e sociedade. Essa relação de interdependência, de integração que tira a universidade de um lugar, que até então era muito auto referenciada, e a torna conectada com esses entes, como um agente importante para ajudar a resolver os problemas da sociedade”, afirmou.



Isso, segundo ele, reflete na educação oferecida aos alunos. Mentges enfatizou que a instituição está sempre ligada às tendências globais, e atualiza o currículo de seus cursos com frequência, a fim de preparar seus estudantes e pesquisadores para o mercado de trabalho.



"Podemos afirmar que ao estruturarmos nossos currículos, buscamos sempre estar atentos ao que as empresas buscam quando falamos em formação dos nossos estudantes pesquisadores. Cada vez mais nos aproximamos de uma formação mais ativa, mais atuante e comprometida com a trabalhabilidade. Ou seja, não queremos apenas um sujeito que é funcionário de uma organização, mas um sujeito que empreende, que inova, que traz novidade para dentro das organizações”, ponderou.



Outro ponto destacado por Mentges foi a importância da parceria entre a PUCRS e a Câmara Brasil-Alemanha. Segundo o reitor, a relação de sua universidade com a Alemanha vem de longa data, pois “os primeiros maristas que chegaram aqui no sul do Brasil em 1900 eram alemães”.



