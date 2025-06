Economia do Rio Grande do Sul cresce 1,3% no primeiro trimestre de 2025

A economia do Rio Grande do Sul iniciou o ano de 2025 de maneira positiva. Afinal, o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado cresceu 1,3% no primeiro trimestre de 2025. A comparação é em relação ao trimestre anterior. A variação acompanhou a brasileira, que cresceu 1,4% do PIB. A agropecuária teve o maior crescimento ao comparar este primeiro trimestre de 2025 com o mesmo período do ano passado, aumentando 27,3%, puxada pela elevação das produções de uva (36%), fumo (18%), arroz (14%) e milho (6%). Já na produção de soja, houve uma queda. O aumento geral da agropecuária foi superior ao observado no setor no nível nacional. A indústria e o setor de serviços tiveram pouca variação, o que também foi observado nos índices brasileiros de cada segmento.