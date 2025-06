Trigo cede espaço no RS, e canola cresce com mais segurança comercial

Com o início da safra de inverno, o Rio Grande do Sul experimenta um um redesenho das lavouras tradicionais. O trigo, cultura historicamente dominante no período frio, perdeu cerca de 17% da área cultivada em relação ao ano passado e deve ocupar entre 1 milhão e 1,1 milhão de hectares, ante os 1,33 milhão de hectares registrados em 2023. O recuo é atribuído a uma combinação de fatores climáticos, econômicos e estruturais. Em contrapartida, a canola avança, com crescimento estimado de 33% na área plantada, estimulada por modelos de comercialização mais previsíveis e menor custo de produção.

A avaliação é compartilhada por técnicos e analistas do setor. Para Célio Colle, engenheiro agrônomo da Emater/RS-Ascar, o plantio do trigo em 2025 foi fortemente afetado por janelas encurtadas e excesso de umidade no solo, especialmente na segunda quinzena de maio. Além de comprometer o calendário ideal da cultura, as chuvas intensas e frequentes aumentaram o risco de erosão em áreas inclinadas e demandaram maior atenção no manejo do solo. Em algumas regiões, agricultores enfrentaram a necessidade de replantio, elevando os custos operacionais.

O clima frio, por outro lado, favorece o perfilhamento nas lavouras. Ainda assim, Colle ressalta que, mesmo com um padrão climático que pode beneficiar a produtividade, há incerteza sobre a rentabilidade final.

“Os produtores que conseguiram plantar estão mantendo os tratos culturais, mas muitos já operam com menor investimento técnico”, observa.

Essa cautela no uso de tecnologias é reflexo direto da queda acentuada na oferta de crédito rural. Em 2023, cerca de 860 mil hectares de trigo no Estado foram financiados por linhas de crédito. Em 2025, esse número não deve ultrapassar os 470 mil hectares, projeta o agrônomo da Emater/RS.

A retração está ligada ao encarecimento do financiamento e à redução do apetite de risco dos produtores. Em muitos casos, o plantio foi realizado com recursos próprios, o que limita o acesso a insumos de melhor desempenho e amplia a vulnerabilidade frente a imprevistos climáticos.

Para Hamilton Jardim, presidente da Comissão de Trigo da Farsul, o encarecimento das operações de custeio também compromete a atratividade da cultura. Ele cita taxas que chegaram a 20% ao ano, somadas a cobranças do Proagro de até 23% sobre o valor do financiamento, tornando a modalidade pouco competitiva.

“O crédito ficou pesado. O trigo está nas mãos de quem tem capital e tecnologia. Nas demais regiões, a lavoura de inverno está sendo deixada de lado”, alerta.

Jardim ressalta, ainda, que a carência de políticas públicas voltadas para o incentivo ao trigo de uso industrial ou energético, como o etanol de inverno, contribui para a estagnação da cultura.

A menor disponibilidade de crédito se soma à pressão do mercado internacional. Conforme o analista Élcio Bento, da consultoria Safras & Mercado, os preços do trigo brasileiro estão menos competitivos frente ao produto importado.

Com o dólar em torno de R$ 5,50 e estoques elevados em grandes exportadores como Rússia e Argentina, os moinhos locais têm optado pela compra externa. A menor demanda interna, aliada à ausência de instrumentos como a Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), reduz as margens da cadeia produtiva gaúcha, mesmo em anos de produtividade potencial.