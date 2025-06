Fomento do turismo na região das missões é debatido na Federasul

Como parte das celebrações oficiais pelos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis, marco histórico que será comemorado em 2026, o Tá na Mesa da Federasul desta quarta-feira (25) teve como tema “Missões: 400 anos, um patrimônio para investir e valorizar”.



O encontro, que contou com a presença do secretário da Cultura do Rio Grande do Sul, Eduardo Loureiro, da gerente geral do Macuco Yucumã, Parque Estadual do Turvo, Janaína Machado, e do diretor da Teknica Engenharia Especializada, idealizador do Costana Frontier Resort, Mogar Sincak, buscou debater maneiras de valorizar e fomentar o turismo na histórica região do Rio Grande do Sul.



"O Estado está reconhecendo o grande potencial que tem as missões, não só para aquele território, mas para todo o Rio Grande do Sul, por conta da história missioneira. Então, foi lançado um programa, um conjunto de ações que tem o objetivo de fomentar o turismo na região. São equipamentos de cultura, equipamentos de turismo e obras de infraestrutura fundamentais. São ações no sentido de tornar essa história, que é uma história única e extraordinária, mais conhecida no Brasil", afirmou Loureiro.



O governo do Estado havia anunciado, na semana passada, um investimento de R$ 50 milhões para celebrar o marco histórico. Na ocasião, foram assinados 16 convênios com municípios da região missioneira. Durante o Tá na mesa, o secretário Loureiro detalhou os investimentos que serão feitos no território.

Assim, serão previstas reformas e melhorias em diversos museus da região, como o Museu Arqueológico de São Luiz Gonzaga, o Museu Aparício Silva Rillo de São Borja e o Museu da Siderurgia nas Américas de Entre-Ijuís. Revitalização de parques como o Parque do Chafariz Missioneiro de São Nicolau, também foram anunciadas, além da criação de espetáculos de projeção mapeada em São Miguel das Missões e Santo Ângelo.

Outro ponto enfatizado pelo secretário foi a revisão da concessão dos aeroportos de Passo Fundo e de Santo Ângelo. Segundo Loureiro, eles serão qualificados a partir de um convênio de mais de 10 milhões de reais, que serão utilizados para a construção de terminal, pavimentação e atualização na iluminação.



“Nós temos alguns polos mais desenvolvidos do ponto de vista do turismo aqui Sul. A Serra Gaúcha, por exemplo, é um destino já consagrado, né? Mas a intenção do governo é justamente, ampliar isso, explorando esse potencial que nós temos em outras regiões”, destacou.

Coletiva e Tá na Mesa - Tema: Missões: 400 anos, um patrimônio para investir e valorizar. Painel com: Mogar Sincak, Diretor da Teknica Engenharia Especializada, Eduardo Loureiro, Secretário da Cultura do RS e Janaína Machado, Gerente Geral do Macuco Yucumã, Parque Estadual do Turvo BRENO BAUER/JC



Outro ponto de destaque do encontro foi a apresentação do projeto para a construção do Costana Frontier Resort, o primeiro o resort de fronteira do Brasil, na cidade de Novo Machado, que faz fronteira com a Argentina. O diretor da Teknica Engenharia Especializada, idealizador do projeto, destacou que a iniciativa tem como objetivo fomentar economicamente a região.



“A região norte do estado representa 20.94% do PIB do RS. Mas é uma região que perdeu muito em população. Para ter uma ideia, de 1970 até em 2022, ela perdeu de 30% de participação da população do Estado. Por isso, precisávamos fazer movimento como região para atrair pessoas”, destacou Sincak.

• LEIA TAMBÉM: Hospital de Clínicas de Porto Alegre suspende cirurgias eletivas

Por fim, Janaína Machado, gerente geral do Macuco Yucumã, Parque Estadual do Turvo, também destacou a importância de fomentar o turismo. O local, que se trata de uma unidade de conservação estadual situada no município de Derrubadas, no Noroeste do Estado, é outro destino que espera se beneficiar com o investimento do governo estadual na região.



Janaína é representante do grupo Macucu Safari, empresa que tem a concessão do Parque até 2053. Segundo ela, um dos principais objetivos do empreendimento é aumentar o número de visitantes do parque. “Turismo sempre tem altas e baixas. Nos períodos de verão, temos um aumento significativo e, no decorrer do ano,acaba diminuindo um pouco. Nós queremos distribuir essa visitação, pois temos capacidade de receber esse público visitante durante todos os meses do ano”