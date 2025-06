"Escritório em São Paulo é ponta de lança da Invest RS", diz executivo

* De São Paulo, especial para o JC

consultor de empresas Eduardo Lorea vai chefiar o novo escritório da agência de desenvolvimento gaúcha em São Paulo Vice-presidente da Invest RS, ovai chefiar o. No evento de inauguração nesta segunda-feira, 23 de junho, ele comparou o trabalho da nova representação, sediada na região da avenida Brigadeiro Faria Lima, ao de um "camisa 9" do futebol. "O escritório de São Paulo é uma ponta de lança. A gente é o camisa 9, que tem que atuar na linha de frente para dar vazão a todo esse trabalho coletivo da Invest com a sua inteligência, com seu trabalho técnico de atração de investimentos." Lorea falou com a reportagem do JC no envento de inauguração da agência na capital paulista.

Jornal do Comércio – Por que criar um escritório em São Paulo, especificamente na região da Faria Lima?

Eduardo Lorea – Ainda que a gente viva em um mundo em que se faz muita reunião online, fazer negócio implica em gerar confiança, em olhar olho no olho. É importante estarmos posicionados aqui, a poucos metros dos escritórios do nosso público, para fazer essas interlocuções e essa aproximação com o mercado, gerar confiança, estabilidade, mostrar que nós não vamos embora no dia seguinte. Essa interação mais qualificada é necessária para destravar grandes projetos de investimento.

JC – Quais são os setores para os quais a presença em São Paulo é mais estratégica?

Lorea – Em São Paulo estão as grandes discussões sobre descarbonização, energias renováveis e hidrogênio verde, por exemplo. As áreas de semicondutores, eletrônica, serviços digitais também estão muito concentradas na Faria Lima, além de tudo o que tem a ver com a obtenção de financiamento, então, essa relação com os atores do mercado financeiro e de fomento também vai ser muito feita aqui. São alguns exemplos de setores que têm mais aderência em São Paulo e com os quais vamos acabar fazendo muita interlocução.

JC – Têm metas ou expectativas para esse começo?

Lorea – Temos metas e expectativas dentro do plano Rio Grande, que prevê pelo menos 3% de crescimento ao ano nos próximos 10 anos. Temos nossa economia muito ligada à safra, que está sujeita à estiagem, a variações climáticas, então, precisamos avançar nos demais setores. A partir desse norte, a Invest RS tem um desdobramento de outras metas operacionais. O escritório de São Paulo é uma ponta de lança. A gente é o camisa 9, que tem que atuar na linha de frente para dar vazão a todo esse trabalho coletivo da Invest com a sua inteligência, com seu trabalho técnico de atração de investimentos. Essa é a ideia de a gente ter um posto avançado aqui. É atacar as oportunidades que se desenham na nossa frente.