Rio Grande do Sul confirma presença na Convenção Mundial das Câmaras de Comércio Italianas

O empresário gaúcho Erasmo Battistella, presidente da Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul e CEO da Be8, representará o estado na 34ª Convenção Mundial das Câmaras de Comércio Italianas no Exterior, que acontece entre os dias 21 e 23 de junho em Cosenza, na Itália. Esta é a primeira participação da entidade gaúcha no evento internacional após sua reativação, em um movimento de reaproximação e intensificação das relações econômicas e culturais entre o RS e a Itália.

Um dos pontos altos do encontro será a conferência "Destino Calábria: investimentos e talentos para o desenvolvimento da Calábria no exterior", na próxima segunda-feira (23). A programação contará com a presença do Ministro dos Negócios e do Made in Italy, Adolfo Urso, além de autoridades nacionais e regionais, acadêmicos e líderes empresariais.“A participação neste evento é muito simbólica, porque representa o retorno efetivo da Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul ao centro das conversas e rodas de negociação com a Itália e empresas daquele país.”, avalia Erasmo.