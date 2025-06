No Mapa Econômico, CIEE defende formação profissional de jovens

Patrocinador do projeto Mapa Econômico do RS, desenvolvido pelo Jornal do Comércio, o Centro de Integração Empresa Escola do Estado (CIEE-RS) marcou presença no primeiro evento da iniciativa. No Palacete Pedro Osório, na região central de Bagé, gerente da Unidade Operacional do CIEE-Pelotas, Lourenço Guimarães, defendeu a formação profissional de jovens como possibilidade de desenvolvimento econômico para a região. “Essa é a reafirmação do nosso compromisso com o futuro do Estado. E acreditamos que esse futuro passa pela qualificação e pela inserção dos jovens no mercado. Conhecemos de perto os desafios e as potencialidades locais. Sabemos que o desenvolvimento regional sustentável depende de múltiplos fatores, mas, um deles, é o investimento em capital humano, especialmente na juventude”, pontuou.