Frasle Mobility encaminha aquisição integral de operação em Sorocaba

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul

A Frasle Mobility anunciou estar na fase final de negociações com a Federal Mogul VCS Holding BV para a aquisição total da unidade produtiva localizada em Sorocaba, interior de São Paulo. Com a medida, a subsidiária passará a ser identificada como Frasle Mobility – Site Sorocaba.

Em 2016, a Fras-le firmou uma joint-venture com a Jurid do Brasil, que detém 19,9% do negócio. O valor da operação não foi divulgado. A conclusão do negócio depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e da assinatura dos contratos definitivos.

Com a medida, a companhia consolida um processo de qualificação da infraestrutura produtiva localizada no Brasil, com uma nova organização e distribuição dos locais de fabricação de alguns produtos da Frasle Mobility, em especial, pastilhas de freio. Na fábrica de Sorocaba, que seguirá recebendo investimentos, ficará concentrada a produção da Fras-le Ceramaxx, linha de pastilhas de freio em material cerâmico, desenvolvida para atender os mais altos níveis de exigência do mercado.

Pela posição geográfica estratégica, a planta também atende demanda de peças originais para as montadoras de veículos leves. "Com essa nova organização, valorizamos mais a vocação de cada parque fabril, para a entrega de produtos de maneira mais otimizada e sustentável, reforçando a relação de proximidade com clientes e parceiros", ressalta Guilherme Adami, diretor executivo de frenagem da Frasle Mobility.

Na unidade Sorocaba, além das pastilhas da linha Fras-le Ceramaxx, seguem em fabricação e comercialização produtos com a marca Jurid. Recentemente, a companhia inaugurou uma extensão do Centro de Engenharia Avançada Movetech na planta, otimizando e acelerando o desenvolvimento de tecnologias e soluções em materiais de fricção para o mercado original e o de reposição.

"Esse investimento reforça o compromisso permanente de desenvolver soluções seguras e inovadoras em componentes para o controle de movimentos, potencializando a capacidade de produção para atender as demandas do mercado", salienta Anderson Pontalti, executive vice president internacional da Randoncorp e COO da Frasle Mobility.