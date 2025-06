Sistema FIERGS lança programa para acelerar inovação em pequenas e médias indústrias do RS

Nesta quarta-feira (4), no primeiro dia do Gramado Summit, o Palco Indústria recebeu o lançamento da mais recente projeto do Sistema FIERGS para fomentar o desenvolvimento de indústrias do Rio Grande do Sul, o Balcão da Inovação. A iniciativa busca ser um ponto de apoio centralizado e integrado a pequenas e médias indústrias (PMIs) gaúchas, auxiliando na busca de fomento, por meio de entidades como Finep, BRDE e Badesul, e no acesso ao ecossistema de inovação.

"Desde que o presidente Claudio Bier assumiu, há um ano, temos essa máxima: os programas precisam chegar às indústrias, em especial às pequenas e médias. Muitas vezes, falta fazer essa conexão entre programas, o conhecimento que uma empresa busca com quem se articula e onde ela contrata serviços. Com isso em mente construímos uma ponte, um serviço integrado para a empresa e para a indústria", explicou o coordenador do Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec) e diretor do Sistema FIERGS, Marcus Coester. "É um 'balcão', pois pensamos em algo que remeta à simplicidade, à facilidade e ao cotidiano", disse.

A iniciativa procura atuar no atendimento a projetos, na sensibilização de industriais para as oportunidades, capacitação para atuar com foco em inovação, treinamentos e eventos.



Um exemplo da atuação do Balcão está na experiência da Tecnovidro, de Farroupilha, apresentada no mesmo painel. Com financiamento da Finaciadora de Estudos e Projetos (Finep) e do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), investiu na sua cadeia produtiva para produzir, em território brasileiro, vidro temperado de dupla curvatura – 85% desse produto vem do exterior, principalmente China, Itália e Finlándia. . "Percebemos que havia essa oportunidade no mercado do Brasil e buscamos nos tornar referência nesse tipo de mercadoria", contou o diretor administrativo da Tecnovidro, Marco Aurélio Debastiani.



Dividindo o palco com o analista de fomento à inovação da Finep, Marco Bruno Manzolillo, Debastiani reforçou a importância da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e da Universidade Federal do Rio Grade do Sul (UFRGS) nas etapas de pesquisa e prototipagem do produto, destacando que os envolvidos colocaram seus conhecimentos à serviço da indústria e puderam baratear o custo do item para futuros compradores brasileiros.