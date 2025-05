Fábrica de pellets em Pinheiro Machado aguarda licença de instalação

O projeto de uma fábrica de pellets da Braspell Bioenergia, antiga Pellco Brasil, está finalizando seu processo licitatório para poder ser executado no município de Pinheiro Machado, na Região Sul do Estado. Com as licenças ambientais já obtidas, agora é aguardada a licença de instalação, etapa final para a liberação do empreendimento. "Está muito próximo. Estamos muito otimistas", garante o empresário Luiz Eduardo Batalha, responsável pela iniciativa.