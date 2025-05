Dia Livre de Impostos reduz preço da gasolina no RS e expõe peso da carga tributária

Por Adrielly Araújo, especial para o JC

Dia Livre de Impostos A ação, organizada pela CDL Jovem RS, ocorre em cidades como Porto Alegre, Caxias do Sul e Erechim, com filas formadas em postos de gasolina desde as primeiras horas da manhã.



Na capital gaúcha, o movimento foi intenso no Ecoposto da avenida Ipiranga, onde foram distribuídas 80 senhas a partir das 6h30min. Cada carro pode abastecer até 20 litros com o valor reduzido. À tarde, a ação se repete no posto da avenida Juca Batista, na Zona Sul, também com 80 senhas disponíveis.



“Vemos que o valor é muito mais acessível do que o valor que pagamos com imposto. O problema não é pagar imposto, mas o retorno que recebemos. Hoje o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e é um dos últimos em retorno à população”, explica Shaize Roth, coordenadora estadual da CDL Jovem, que lidera a iniciativa no Estado. Nesta quinta-feira (29), motoristas madrugam em postos de combustíveis no Rio Grande do Sul para aproveitar o, que oferece gasolina comum a cerca de R$ 4,00 o litro, valor sem a incidência de tributos.Na capital gaúcha, o movimento foi intenso no Ecoposto da avenida Ipiranga, onde foram distribuídas 80 senhas a partir das 6h30min.“Vemos que o valor é muito mais acessível do que o valor que pagamos com imposto.. Hoje o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e é um dos últimos em retorno à população”, explica Shaize Roth, coordenadora estadual da CDL Jovem, que lidera a iniciativa no Estado.

CDL promoveu entrega de panfletos para motoristas durante a ação Tânia Meinerz/JC



A ação acontece há 19 anos no Brasil, mas é a primeira vez que ganha proporção estadual no RS, com participação de mais de 200 estabelecimentos em 15 cidades. Além dos postos, supermercados, restaurantes e lojas também aderiram à campanha, oferecendo descontos em alusão à média de 33% de tributos embutidos nos preços de produtos e serviços.



Para Glênio, aposentado, a oportunidade fez diferença no bolso. “A gente pensa bem nisso [nos impostos]. No dia a dia, quem precisa do carro, como eu, que uso pra ir ao hospital, isso aí faz uma diferença grande”, comentou, enquanto aguardava sua vez de abastecer. A ação acontece há 19 anos no Brasil, mas é a primeira vez que ganha proporção estadual no RS,. Além dos postos, supermercados, restaurantes e lojas também aderiram à campanha,Para Glênio, aposentado, a oportunidade fez diferença no bolso. “A gente pensa bem nisso [nos impostos]. No dia a dia, quem precisa do carro, como eu, que uso pra ir ao hospital, isso aí faz uma diferença grande”, comentou, enquanto aguardava sua vez de abastecer.

Já para quem depende do combustível para trabalhar, como Paulo Heber Peres, motorista de aplicativo, o impacto foi ainda mais significativo. “Com esse valor que eu abasteci, vou ter o dobro de lucro. Se eu fizer 100 km, vou ganhar R$ 250 com esse valor aí. A gasolina sem impostos tá R$ 4,00. Tá uma maravilha. Muito bom, parabéns pelo projeto.”



Segundo Shaize, a intenção é seguir fortalecendo a campanha nos próximos anos. “O nosso grande objetivo é conscientizar a população e pressionar os governantes. É importante que tenhamos um sistema tributário mais justo, que permita à população viver melhor e ao empresário fazer o negócio render.”



A lista completa de estabelecimentos participantes pode ser conferida no site (dialivredeimpostos.org.br).