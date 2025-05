Dia Livre de Impostos mobiliza lojistas e promove ações de conscientização no RS

Nesta quinta-feira (29), consumidores do Rio Grande do Sul poderão aproveitar o Dia Livre de Impostos (DLI), uma campanha nacional que visa conscientizar a população sobre os impactos da elevada carga tributária brasileira. No estado, a mobilização conta com o apoio da Federação Varejista do RS, da CDL Metropolitana e da CDL Jovem de Sapiranga, que promove uma série de ações educativas na cidade.

LEIA MAIS: Empresários de todo país lançam manifesto contra aumento da IOF

O DLI é uma iniciativa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e da CDL Jovem, realizada há mais de 19 anos, com o objetivo de informar sobre o peso dos tributos no consumo e estimular o debate sobre a necessidade de uma reforma tributária mais justa. A campanha ocorre em mais de 1.500 municípios, com a participação de mais de 100 mil lojistas e expectativa de impactar mais de 2 milhões de consumidores em todo o Brasil.

Segundo dados divulgados pela organização do DLI, a carga tributária brasileira é uma das mais elevadas do mundo, representando aproximadamente 33% do Produto Interno Bruto (PIB). Para ilustrar: ao comprar um perfume importado, 77,43% do valor pago corresponde apenas a impostos; no caso da gasolina, mais da metade do preço (51,63%) vai diretamente para os cofres públicos.

Em Sapiranga, onde o dia 29 coincide com um feriado municipal, estão sendo realizadas intervenções educativas nas ruas, com a exibição de materiais informativos em um telão em uma das avenidas centrais, além da produção de vídeos informativos nas redes sociais e uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores dedicada ao tema.

“Estamos mobilizados com o DLI porque acreditamos que é fundamental conscientizar a população sobre o peso dos impostos no dia a dia. É um protesto pacífico que já tem mais de 19 anos no Brasil. Queremos levar a mensagem de que é preciso discutir a carga tributária e como ela retorna – ou não – para a sociedade”, afirma Adriano Navarini Rohde, diretor da CDL Jovem Sapiranga.

De acordo com os organizadores, o DLI também busca estimular o empreendedorismo, promover a educação fiscal e sensibilizar a sociedade para a importância da transparência e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Em outras cidades do estado, como Porto Alegre, consumidores poderão adquirir produtos e serviços com descontos proporcionais à carga tributária, chegando a até 70% em alguns casos. Lojas físicas e virtuais de diversos setores, incluindo vestuário, farmácias e postos de combustíveis, aderiram à campanha.