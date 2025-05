Empresários de todo país lançam manifesto contra aumento da IOF

Entidades empresariais de todo país divulgaram manifestação conjunta, na segunda-feira (26), em defesa da anulação do decreto do governo federal que aumentou alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Ligadas ao comércio, ao agronegócio, às cooperativas, ao setor financeiro, à indústria e às companhias abertas, federações e confederações assinaram documento em que ressaltam o risco da medida para a produção e segurança econômica.

O texto ressalta que, com as medidas, “os custos das empresas e dos negócios com operações de crédito, câmbio e seguros serão elevados em R$ 19,5 bilhões apenas no que resta do ano de 2025”. “Para 2026 o aumento de custo chega a R$ 39 bilhões”, destaca a manifestação.

O aumento, caracterizado pelas entidades como “iniciativas arrecadatórias”, no câmbio impactará a importação de insumos e bens de capital necessários para o investimento privado e a modernização do parque produtivo nacional. “O IOF, aliás, é um imposto regulatório, e não arrecadatório. É preciso enfrentar os problemas crônicos do Orçamento para acabar com a contínua elevação de impostos”, sustentam, ao pedir a anulação da medida pelo Congresso Nacional.

Pelo Rio Grande do Sul, a Federação das Indústrias do Estado (Fiergs) está mobilizada nesse movimento em que a Confederação Nacional das Indústrias (CNI) está à frente. “Estamos permanentemente em contato com os representantes do Rio Grande do Sul em Brasília para garantir os interesses da indústria gaúcha, especialmente em relação a propostas que impactam o setor industrial, como o aumento de impostos”, observou o presidente da entidade, Cláudio Bier.

O dirigente sustenta que grande parte das indústrias gaúchas, especialmente as de pequeno e médio porte, depende de financiamentos para capital de giro e investimentos. O aumento do custo financeiro, ressalta, pode até mesmo reduzir a margem de lucro e dificultar a expansão produtiva.

“Além disso, setores exportadores, como o de calçados, carnes e vinhos, podem ser afetados caso a IOF incida sobre operações de câmbio, diminuindo a competitividade internacional dos produtos gaúchos”, alerta Bier.

O aumento do IOF encarece o crédito e afeta diretamente o custo de financiamento na economia. De acordo com Bier, estimativas da XP Investimentos indicam que a elevação das alíquotas equivale a um impacto de aproximadamente 40 pontos-base na taxa Selic, em termos do efeito sobre o mercado de crédito.

“Esse encarecimento tende a reduzir o ritmo da atividade econômica, o que, indiretamente, pode aliviar pressões inflacionárias e facilitar o trabalho do Banco Central. Isso até pode abrir espaço para uma eventual redução da Selic, mas não deve ser interpretado como uma alternativa eficaz ou saudável à política monetária tradicional”, avalia.

Além disso, o aumento do IOF representa uma elevação da carga tributária, com efeitos negativos sobre o investimento, a produtividade e a competitividade, especialmente da indústria. Para o presidente da Federação, a elevação dos juros, atualmente, é reflexo da fragilidade fiscal e da falta de coordenação na política econômica. “A queda sustentável da Selic depende, sobretudo, de um compromisso efetivo com o equilíbrio das contas públicas e da recuperação da confiança dos agentes econômicos — e não de medidas que aumentem a tributação, como a elevação do IOF”, definiu.