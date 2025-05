Connection Terroirs valoriza produtos de regiões geográficas

de Caxias do Sul

Potencializar e fomentar a comercialização dos produtos com certificação de Indicação Geográfica (IG) brasileiros, gerar oportunidades de negócios, desenvolver o potencial turístico dos locais onde existe produção certificada, compartilhar conteúdo de qualidade e valorizar a agricultura familiar e a territorialidade. Estes são os principais objetivos do Connection Terroirs do Brasil.

O evento é uma iniciativa da Rossi e Zorzanello com correalização do Sebrae. Neste ano, a programação acontecerá entre os dias 28 e 31 de maio, na Rua Coberta, Praça Major Nicoletti e Palácio dos Festivais, em Gramado. Esta será a oitava edição do Connection, sendo a terceira com a temática "Terroirs do Brasil", e já se consagrou como a principal vitrine dos produtos de origem no país. A abertura oficial está marcada para a noite desta quarta-feira, no Palácio dos Festivais.



Atualmente, existem 131 produtos certificados pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Destas, 45 estão confirmadas no evento. Os produtos de Indicação Geográfica carregam na essência as características únicas da região de origem. Esse reconhecimento atesta a autenticidade e a qualidade associadas a fatores naturais e culturais específicos, como clima, solo, relevo e tradições locais.