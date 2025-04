Connection Terroirs do Brasil 2025 é apresentado no Mercado Público de Porto Alegre

Em meio a todo simbolismo histórico e cultural do Mercado Público de Porto Alegre, foi apresentado, na noite desta quinta-feira (24), o Connection Terroirs do Brasil, evento que deve reunir 120 mil participantes, entre 28 e 31 de maio, em Gramado (RS). Grande vitrine de produtos com Indicação Geográfica (IG) do país, a iniciativa é realizada pela Rossi & Zorzanello e em correalização com o Sebrae.

Essa será, contando com a participação de mais de 50 IGs. “O Connection é uma viagem por esse Brasil imenso por meio de produtos genuínos, que falam de territórios, de gente, do saber e do fazer do povo”, afirmou a CEO da Rossi & Zorzanello, Marta Rossi.Uma amostra do que acontecerá em Gramado em maio já foi dada no seu evento de apresentação.Produtos como os vinhos da Serra gaúcha, os Doces de Pelotas, as maçãs de São Joaquim, o artesanato, entre outros produtos, foram apresentados para as autoridades e a imprensa presentes. “Quando a gente quer tocar as pessoas, a gente procura na essência provocar conexões.", destacou Eduardo Zorzanello, também CEO da realizadora do evento.“O Sebrae é o grande impulsionador das indicações geográficas, todos os produtos certificados tiveram a mão do Sebrae. Acreditamos na nossa identidade, na nossa raiz, na nossa essência e por isso estamos juntos das IGs”, afirmou o diretor técnico do Sebrae Ariel Berti.Durante o Connection Terroirs do Brasil, somente na Arena do Café, 15 IGs oferecem uma viagem sensorial pelos sabores da iguaria, destacando a origem, o clima e a personalidade de cada uma delas. Além disso, na Arena Gastronômica, serão oferecidos pratos exclusivos que contam histórias por meio de seus ingredientes certificados.Mais de 10 especialistas estarão no palco do Palácio dos Festivais compartilhando suas vivências, conhecimentos e motivações para o público. O publicitário Dado Schneider, o professor Luiz Tejon e o empresário Guilherme Paulus são os principais nomes. Para esta programação, é necessário efetuar inscrição antecipada pelo site do evento: www.connectionexperience.com.br.O Connection Terroirs do Brasil prima por potencializar e fomentar a comercialização dos produtos com Indicação Geográfica (IG) brasileiros, além de buscar gerar oportunidades de negócios e desenvolver o potencial turístico dos locais onde estão inseridas essas produções certificadas.Além da Rua Coberta e do Palácio dos Festivais, neste ano, o evento acontecerá também na Praça Major Nicoletti, em Gramado. Esta será a oitava edição do Connection, sendo a terceira com a temática “Terroirs do Brasil”.Em 2024,expondo e vendendo seus produtos. A feira contou com público de mais de 100 mil participantes e cerca de 2 mil inscritos para a área de conteúdo.