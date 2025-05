Com cinco destinos internacionais, Salgado Filho já teve 10 voos diretos para fora do País

Gol voltou a oferecer uma conexão direta entre Porto Alegre e Buenos Aires, com uma frequência de três voos por semana. Além disso, espera-se que a rota Porto Alegre e Santiago, já oferecida pela Latam, também passe a ser oferecida pela Sky Airline a partir do dia 23 de julho. Outro destaque é que a companhia aérea Azul anunciou rota sazonal para Bariloche, que começa em 19 de junho e vai até 24 de agosto, nas quintas-feiras.



Assim, o aeroporto de Porto Alegre oferece voos diretos para cinco destinos de fora do Brasil, totalizando 19 voos semanais. São eles: Cidade do Panamá (pela Copa Airlines), Santiago e Lima (Latam), Lisboa (TAP Air Portugal) e Buenos Aires (Gol e Aerolíneas Argentinas).



Com isso, o Aeroporto Salgado Filho já teve 10 voos diretos internacionais - o dobro do número oferecido atualmente. Eram eles: Montevidéu, Córdoba, Rosário, Punta Del Este e Miami.



Segundo Rita Vasconcelos, vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grando do Sul (Abav-RS), existem diversos motivos para que essas rotas tenham deixado de ser oferecidas.



“Um voo não se mantém somente com a com os passageiros. Ele se mantém com a carga também. Tanto é que para TAP, que opera com equipamento maior, vir para cá, levou um bom tempo. Nós tivemos que ter a ampliação da pista. Além disso, a rota se mantém ou não por uma série de interesses econômicos da própria companhia aérea. Então eles testam em alguns destinos e depois acabam cancelando aquela rota por não ter um fluxo de acordo com o planejamento da própria companhia aérea”, explicou



“Antes da enchente, já estávamos sendo considerados uma cidade importante para fazer conexões. Porque, por exemplo, muitas vezes o passageiro vem aqui para Porto Alegre e daqui ele vai para Curitiba, Argentina e o Uruguai também, para fazer essa ligação. Além disso, tem a serra gaúcha que, dentro do Brasil, é um dos principais destinos de turistas”, pondera.



Miami (EUA)

Oferecida pela companhia aérea estadunidense American Airlines, a conexão Miami Porto Alegre foi estabelecida em 2013 e deixou de existir em 2016.

Montevideo (URU)

A rota entre a capital gaúcha e a capital do Uruguai era uma das mais desejadas pelos turistas e pelas agências de viagem do Rio Grande do Sul, segundo a Abav-RS. Disponível até maio de 2024, o trajeto já foi oferecido por diversas empresas, como a GOL, Azul, BQB Lineas aereas e pela extinta companhia uruguaia Pluna.

Puntal del Este (URU)

Destino frequente de turistas brasileiros no verão, o voo entre Porto Alegre e Punta del Este era oferecido, de maneira sazonal, no aeroporto Salgado Filho pela Azul.

Córdoba e Rosário (ARG)

Apesar de não serem destinos turísticos muito procurados, a rota direta entre Porto Alegre e as cidades Argentinas Córdoba e Rosário existiu, e eram oferecidas pela GOL.