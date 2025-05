Exportações da indústria de transformação no RS caem 6,8% após disputa tarifária entre EUA e China

As exportações da indústria de transformação do Rio Grande do Sul recuaram 6,8% em abril, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números refletem os impactos da disputa tarifária entre Estados Unidos e China, principais parceiros econômicos do Estado, antes de começarem a dar sinais de um possível acordo, viabilizado somente nesta semana, com a redução das taxas por 90 dias. No total, os embarques gaúchos somaram R$ 1,2 bilhão. Embora o preço médio dos produtos exportados tenha subido 24,6%, o aumento não foi suficiente para compensar a queda de 25,2% na quantidade embarcada.

Apenas 12 dos 23 segmentos exportadores registraram crescimento nas vendas. "As exportações foram impactadas pela tensão geopolítica entre as principais economias globais. Agora, esperamos que o novo acordo traga mais previsibilidade para os negócios externos", diz o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, que nesta semana integra a missão liderada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) aos Estados Unidos.

LEIA MAIS: Aeroporto Salgado Filho aumenta número de voos com destinos internacionais



China e Irã foram os países que mais contribuíram para a queda nas exportações, com impacto de 3,8 pontos percentuais (p.p). Os Estados Unidos ocuparam a décima posição entre os maiores impactos negativos, com recuo de 0,8 p.p. Em seguida, veio a Eslovênia, com -1,1 p.p. Na contramão, os embarques industriais para a Argentina apresentaram impacto positivo de 1,5 ponto percentual no resultado geral.

Segmentos

De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), de modo geral, o segmento de Alimentos teve a maior contribuição negativa, com recuo 17,8% (-6,3 pontos percentuais), seguido por Celulose e papel (-38,4% ou -3,3 p.p.) e Madeira (-37,8% ou -1 p.p.). Tabaco, com elevação de 32,2% (2,6 p.p.), e Máquinas e equipamentos (16,7% ou 1 p.p.) contribuíram positivamente para o resultado.

As exportações de bens intermediários para a China, utilizados por essa indústria na fabricação de produtos finais somaram US$ 60,3 milhões no período – queda 37,6%, totalizando US$ 36,3 milhões em relação ao mesmo mês do ano anterior. O principal destaque negativo foi a retração nas exportações de celulose e pastas para fabricação de papel, que totalizaram US$ 23,9 milhões, com redução de US$ 21,4 milhões na comparação com abril do ano passado.

LEIA TAMBÉM: Vendas de veículos no RS crescem menos que no País em abril



Nas exportações gaúchas para os Estados Unidos, houve crescimento nos embarques do ramo de Abate de bovinos, que atingiu US$ 22,5 milhões – um aumento de US$ 18,5 milhões. Em contrapartida, não houve exportações de celulose e outras pastas para fabricação de papel, com recuo de US$ 17 milhões.

Em relação às importações, em abril deste ano, o Rio Grande do Sul comprou US$ 943,3 milhões em mercadorias, retração de US$ 149,8 milhões (-13,7%) em relação ao mesmo mês de 2024. O segmento de Químicos se destacou, com US$ 229,6 milhões importados, embora tenha registrado queda de US$ 5,1 milhões(-2,2%).