Investimentos estimados para indústria gaúcha seguem tendência de aumento observada em 2024

A Pesquisa de Investimento 2024-2025 realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) divulgada nesta terça-feira (22) mostrou uma tendência de crescimento nos aportes do setor de indústrias ao longo deste ano. Os dados indicam que 75% do segmento planeja desembolsar recursos: o maior percentual dos últimos cinco anos. A tendência já era observada em 2024. À época, o Anuário de Investimentos mapeou um aumento de mais de 200% no aporte médio da indústria.

Em 2024, o tíquete médio de investimento na indústria foi de R$ 397,8 milhões, superando com folga os R$ 134,5 milhões observados em 2023 e os R$ 128,1 milhões de 2022. Os índices foram puxados pelo aporte histórico da CMPC, que anunciou R$ 24 bilhões para erguer uma nova fábrica em Barra do Ribeiro. Outros quatro investimentos bilionários ampliaram a soma: R$ 1,9 bilhão da Be8, R$ 1,7 bilhão da Ecovix, R$ 1,2 bilhão da General Motors e R$ 1 bilhão da Refap.

O setor liderou os investimentos no Estado, somando R$ 42,725 bilhões entre aportes anunciados ou realizados. O valor representa quase metade do total desembolsado ao considerar o total de aportes, de pouco mais de R$ 100 bilhões — e que também representou um recorde de investimentos na série histórica mapeada pelo Jornal do Comércio desde 2018.

Os índices mostram a recuperação e o aumento na capacidade de resiliência do setor após a devastação causada pela enchente de 2024. Fator, aliás, que pode explicar o crescimento dos investimentos que também está previsto para 2025: “Muitas indústrias foram afetadas e precisaram recomeçar praticamente do zero, sendo reconstruídas para voltar a operar, mas a disposição para investir se manteve e até cresceu”, pontuou o presidente da Fiergs, Claudio Bier, em nota encaminhada via assessoria de imprensa.

entrevista ao Jornal do Comércio A percepção é compartilhada pelo economista-chefe da Fiergs Giovani Baggio, conforme pontuou emà época do lançamento do Anuário de Investimentos 2024: “Eu defino 2024 como um ano de confirmações, e não de decisões por novos investimentos. Por mais que tenhamos enfrentado um ano difícil com as enchentes, houve essa confirmação. Além dos grandes anúncios, o grande volume de investimentos industriais tem a ver com a reconstrução do nosso Estado, mas também com um futuro promissor, com a demonstração de que há oportunidades para expandir”.

retomada incluiu investimentos em recuperação do maquinário e mudança na sede das indústrias buscando evitar os impactos de possíveis novos eventos de calamidade climática. Foi o caso da Indústria Fontana, na cidade de Encantado, no Vale do Taquari, que teve sua fábrica completamente inundada em duas ocasiões buscando evitar os impactos de possíveis novos eventos de calamidade climática. Foi o caso da Indústria Fontana, na cidade de Encantado, no Vale do Taquari, que: na enchente de setembro de 2023 e na de maio de 2024.

Focada na fabricação de produtos de higiene e limpeza, a Fontana buscou a resiliência por dois caminhos: pela contratação de linhas de crédito ofertadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e por investimentos próprios, cujos valores não foram divulgados. Hoje, 90% da capacidade produtiva já pôde ser recuperada e a expectativa é de que possa atingir a totalidade já nas próximas semanas.

O primeiro passo foi a recuperação do maquinário, realizada com investimentos próprios, conforme explica o diretor da empresa, Ricardo Fontana: “A gente teve um investimento bastante alto nisso. Não tivemos substituição dos equipamentos, mas, sim a recuperação dos que estavam na unidade produtiva atual, colocando eles para funcionar novamente”.

Em seguida, iniciaram as obras para a transferência de parte da estrutura produtiva para um novo local. Entre o final de maio e o início de junho, as obras da nova estrutura fabril situada no município de Teutônia deverão ser finalizadas, concluindo os investimentos já anunciados.