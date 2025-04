Pesquisa da Fiergs mostra que 75% das indústrias desejam investir no RS em 2025

A Pesquisa de Investimento 2024-2025, divulgada nesta terça-feira (22) pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), revela que 75% do setor industrial – Extrativo, Transformação e Construção – está disposto a investir em 2025. É o maior percentual dos últimos cinco anos, 13,7 pontos acima do que era a intenção na última pesquisa realizada, em dezembro de 2023, em relação a 2024.

O levantamento mostra ainda que 74,3% das empresas conseguiram realizar investimentos no ano passado. Inovação tecnológica e capital humano foram as principais ações estratégicas desenvolvidas. “Os resultados confirmam a resiliência do gaúcho, que apesar de todas as dificuldades provocadas pela tragédia das enchentes do ano passado, consegue se reerguer. Muitas indústrias foram afetadas e precisaram recomeçar praticamente do zero, sendo reconstruídas para voltar a operar, mas a disposição para investir se manteve e até cresceu”, destaca o presidente da Fiergs, Claudio Bier.

O levantamento foi realizado entre 6 e 17 de janeiro de 2025, com 171 empresas, divididas em 41 pequenas, 59 médias e 71 grandes. A maior parte, 72,9%, das que planejam investir em 2025 já tem esses projetos em andamento. Outras 27,1% iniciarão ainda este ano. O foco prioritário será o mercado interno, utilizando majoritariamente recursos próprios. O principal objetivo dos investimentos das empresas consultadas é a melhoria do processo produtivo: 45,4%, 5,5 pontos percentuais acima do que apontou a pesquisa anterior.



Apesar de 74,3% das empresas terem investido em 2024, índice bem superior aos 64,1% observados em 2023, mais da metade não realizou o investimento integralmente. Com o resultado, o percentual volta ao patamar de 2022 (75%), o que ainda assim é positivo por ficar acima da média de 73% dos 15 anos de pesquisa.

Na avaliação dos empresários consultados, a incerteza econômica continuou sendo o maior obstáculo para a indústria do RS investir em 2024. O item foi apontado como importante ou muito importante por sete em cada dez empresas que tinham planos de investimentos no ano passado.

Grande parte do que foi investido pela indústria gaúcha em 2024 foi financiada com recursos da própria empresa (59,1%). É um percentual semelhante ao observado em 2023. Desde 2010, início da pesquisa, o capital próprio sempre foi a principal fonte de recursos apontada.