Com participação do BRDE e Badesul, fundo de R$ 100 milhões vai investir em startups da Região Sul

Com foco em startups que desenvolvem soluções para empresas (B2B) e atuação exclusiva no Sul do Brasil, foi apresentado nesta terça-feira (dia 9/04) o Fundo de Investimentos em Participações (FIP) Sul Ventures, que prevê captar um total de R$ 100 milhões até o final deste ano. Voltado a empresas em estágios iniciais de crescimento e com operação nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o fundo tem entre os cotistas a participação do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e do Badesul – Agência de Desenvolvimento.



Liderado pela gestora Primus Ventures, o projeto irá priorizar setores como fintech, retailtech, insurtech, healthtech, IoT, indústria 4.0, agritech, energia e IT infrastructure. A seleção de startups será feita de forma contínua a partir do segundo semestre de 2025 e os primeiros cotistas foram conhecidos durante evento realizado no Instituto Caldeira.



“Apoiar o ecossistema de inovação é uma decisão estratégica no sentido de ampliar a produtividade em toda a região Sul do país. Somos referência em termos de financiamento para o setor, mas igualmente apostamos alto em startups que farão a diferença no mercado, através de programa próprio de aceleração e em parcerias com outros agentes em fundos de investimento”, destacou o diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto. A seleção de startups será feita de forma contínua a partir do segundo semestre de 2025.



Para o Badesul, a participação como cotista do fundo reafirma o compromisso em fomentar a inovação no Rio Grande do Sul – estado onde está previsto o aporte de 30 a 40% do capital. “O Badesul tem sido um parceiro de iniciativas que impulsionam o crescimento do ecossistema de inovação gaúcho. Estamos muito entusiasmados com o apoio a este fundo, que reúne empresas com produtos validados, alto potencial de expansão e capacidade de gerar progresso e desenvolvimento para o nosso estado", disse o presidente do Badesul, Claudio Gastal.



Com aportes que variam de R$ 500 mil a R$ 10 milhões por startup — incluindo follow-ons —, a Primus Ventures pretende realizar entre 15 e 20 investimentos ao longo do ciclo do fundo. O fundo tem mais de R$ 50 milhões já captados, a Primus Ventures trabalha para alcançar o volume total até o fim de 2025. “Estamos em negociações avançadas com investidores institucionais e privados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Também estamos conversando com family offices e investidores estratégicos de São Paulo, interessados em acessar o potencial da Região Sul”, destaca José Augusto Albino, sócio da Primus e gestor responsável pelo novo fundo.



O FIP Sul Ventures é o primeiro fundo lançado pela Primus Ventures, gestora que nasce da evolução da Catarina Capital, que nos últimos anos já havia estruturado veículos financeiros e operado como prestadora de serviços especializados em venture capital. A Região Sul, segundo a Primus, reúne um dos ecossistemas mais promissores do país. A densidade de hubs de inovação, parques tecnológicos, universidades e empresas de médio porte com perfil de inovação colaborativa cria um ambiente favorável para startups com alto potencial de escala e geração de valor.