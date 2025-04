No dia 15 de abril, Menu Poa tem como tema: Tendências do SXSW aplicadas à realidade de Porto Alegre

Na terça-feira, dia 15 de abril, das 12h às 14h, no Salão Nobre, a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) ocorre a reunião-almoço, Menu Poa, debatendo, nesta edição, "Do Global ao local: Tendências do South by Southwest (SXSW) aplicadas à realidade de Porto Alegre!". O SXSW é considerado um dos maiores eventos de inovação, tecnologia, cultura e criatividade do mundo, realizado em Austin, Texas, nos Estados Unidos. A reunião-almoço contará com os panelistas: Cesar Paz – empreendedor, fundador do Ecosys e do POA Inquieta; Letícia Schmaedecke – diretora sênior de Marketing Latam na Dell Technologies; mediação: Leticia Batistela, presidente da Procempa e conselheira do South Summit. Local: Largo Visconde do Cairú, 17, Centro Histórico, em Porto Alegre.