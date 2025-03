Multinacional Compass UOL inicia operação no Hub Aliança, em Passo Fundo

Compass UOL, empresa global de referência em tecnologia da informação e transformação digital com Inteligência Artificial (IA), inaugurou na noite dessa quarta-feira (12) o seu novo escritório no Hub Aliança, em Passo Fundo



O evento reuniu parceiros, lideranças do ecossistema de inovação e autoridades locais para marcar esse momento significativo para a cidade e a região Norte do Rio Grande do Sul. A chegada da Compass UOL ao Hub Aliança representa um avanço estratégico para o fortalecimento do setor de tecnologia e inovação na região. Fundada em Passo Fundo e hoje com presença global, a empresa reafirma sua conexão com suas origens ao instalar-se na Casa da Inovação do Norte Gaúcho, um ambiente propício para o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas e para a geração de oportunidades para startups e empresas locais.

Durante a inauguração do escritório, o CEO global da Compass UOL, Alexis Rockenbach, destacou a capacidade criativa da IA e seu impacto em diversas indústrias. "O PC é uma ferramenta de trabalho. A internet é um meio de comunicação. A iCloud é o lugar onde guardamos nossos sistemas e dados. Nossos dispositivos móveis são hoje a interface para a tecnologia. Nenhuma dessas tecnologias tem criatividade por conta própria. E, atualmente, observamos a capacidade criativa da IA transformando todas as indústrias. As empresas que não compreenderem o poder da IA em suas áreas de atuação se tornarão obsoletas", ressaltou.



Já o CEO da Compass UOL no Brasil, Luciano Guareschi, enfatizou o papel da empresa na transformação digital e na aplicação da IA nos negócios. "Nosso objetivo é ajudar nossos clientes a se transformarem digitalmente, conectando estratégias de negócio e trazendo a IA para esse mundo. Buscamos tornar as empresas mais eficientes e contribuir para o crescimento dos negócios. Não fazemos nada sozinhos; a colaboração entre empresas e pessoas é fundamental para o crescimento da cidade e da região. Queremos fazer parte desse ecossistema, trocando experiências e contribuindo com a comunidade", afirmou.



Para a presidente-executiva do Instituto Aliança Empresarial, Márcia Capellari, a instalação da Compass UOL no Hub Aliança reforça a relevância do ecossistema de inovação da região no cenário nacional e internacional. "Nosso objetivo é desenvolver inovação e empreendedorismo, utilizando tecnologias para impulsionar a economia do Norte Gaúcho. Contar com um player global como a Compass UOL como associado residente fortalece ainda mais esse propósito", reiterou.