Invest RS e Caldeira assinam acordo com maior evento de inovação da Escandinávia

A Invest RS assinou nesta quinta-feira (20/2), com o Instituto Caldeira, um memorando de entendimento com a Techarena, o maior evento de inovação da Escandinávia, que ocorre até amanhã em Estocolmo, na Suécia. É o primeiro documento do tipo que os suecos assinam com organizações brasileiras, aproximando as empresas e o ecossistema gaúcho do país. As informações são do governo do Estado.

Conforme o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, a assinatura inaugura uma fase especial no relacionamento do Rio Grande do Sul com a Suécia. “Estabelecer estas conexões é um objetivo central da agência. Nosso trabalho é sustentar uma articulação internacional qualificada e projetá-la ao longo do tempo, abrindo mercados e gerando negócios para as empresas gaúchas”, disse.

O documento também foi assinado pelo CEO do Instituto Caldeira, Pedro Valério, e por Omid Ekhlasi, CEO do Techarena Group AB.

Além de intercâmbio entre startups proporcionado pelo acordo, o documento também prevê que a Invest RS terá um papel técnico na preparação das empresas gaúchas para acessar o mercado sueco e, no sentido contrário, ajudar empresas escandinavas a negociar com o RS.

A cerimônia de abertura da edição de 2025 do Techarena contou com a presença do primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, que ressaltou a importância da economia da inovação para o país. Kristensson resumiu a estratégia sueca em quatro pontos: a ideia de educação para todos, a aposta no desenvolvimento de tecnologias, a desregulação de mercados combinada ao livre mercado e ambição pelos mercados globais.

De Estocolmo, o grupo seguiu para Södertälje, onde fica a fábrica e sede global da Scania. A lógica global de produção do Grupo Traton, que engloba a tradicional marca sueca, foi apresentada pelo brasileiro Fábio Castello, que é vice-presidente sênior de Logística. A comitiva também conheceu os produtos da empresa, principalmente as suas apostas em conectividade, eletrificação e combustíveis alternativos.