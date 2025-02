Problemas operacionais em Guarulhos impedem ida de Leite à Suécia

A agenda do governador Eduardo Leite em Estocolmo, na Suécia, para participar do evento Techarena, que reúne lideranças de mais de 120 países para discutir inovação e desenvolvimento sustentável, acabou sendo cancelada. Por problemas operacionais no aeroporto de Guarulhos (SP), na terça-feira (18), o governador não conseguiu ir para a Europa.

O governo do Estado será representado na Suécia pelo presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki. No evento, será assinado um Memorando de Entendimento (MOU)entreTecharena, Instituto Caldeira e a Invest RS, Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul,para fomentar ações de inovação entre empreendedores nórdicos e gaúchos.

Com a mudança de programação, Leite irá direto para Haia, na Holanda, onde ele e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, iniciarão uma série de reuniões com autoridades holandesas para observar ações de prevenção contra enchentes. As atividades em diversas cidades holandesas começarão na sexta-feira (21).