Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Seguradoras investem na inovação

A Confederação Nacional das Seguradoras divulgou os dados do 1º Estudo sobre a Inovação no Mercado de Seguros, Saúde Suplementar, Previdência Complementar e Capitalização no Brasil.

Conforme o levantamento, as companhias estão investindo principalmente em iniciativas de gestão da distribuição, back office de TI e atendimento ao cliente. Os resultados têm sido positivos, com 84% das empresas atingindo suas expectativas em melhoria na experiência do cliente.

A pesquisa realizada entre 12 de agosto a 8 de outubro de 2024 pela Consultoria Capgemini entrevistou 55 empresas associadas às quatro federações que compõem à CNseg. No seu conjunto elas arrecadaram R$ 349 bilhões em 2023, o que representa 55% do market share do setor.

Quando questionadas sobre as principais iniciativas inovadoras implantadas em 2023, as empresas destacaram três áreas de maior foco: a gestão da distribuição; back office e atendimento. O foco na gestão da distribuição reflete uma estratégia clara de melhorar produtos e serviços, sendo que 62% das empresas que investiram nesse macroprocesso priorizaram justamente essa melhoria.

Na avaliação de Alexandre Leal, diretor Técnico, de Estudos e de Relações Regulatórias da CNseg, esse cenário aponta para uma adaptação do setor às novas demandas dos consumidores, que buscam produtos mais personalizados, com processo de contratação mais rápido e que proporcionem uma experiência superior. "A atenção crescente a esse processo é um indicativo claro da intenção de inovar em uma das etapas mais críticas na jornada do cliente: a distribuição dos produtos e serviços", afirmou.





