RS é o estado com maior número de empresas abertas no terceiro quadrimestre de 2024

O Rio Grande do Sul é o estado com maior percentual de empresas abertas no terceiro quadrimestre de 2024 no Brasil, de acordo com o Mapa de Empresas publicado pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. O último boletim aponta que foram constituídos 83.602 novos empreendimentos no período.

O número representa um aumento de 4,1% em relação ao segundo quadrimestre de 2024 e de 17,5% em relação ao terceiro quadrimestre de 2023. O Rio Grande do Sul também ocupa o segundo lugar entre os estados com menores tempos de abertura de empresas no terceiro quadrimestre de 2024, contabilizando o total de nove horas para que o empreendedor possa abrir uma nova empresa. Em relação ao terceiro quadrimestre de 2023, o Mapa aponta para uma queda de três horas no tempo de abertura de novos empreendimentos.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, o resultado reflete a recuperação do Estado ainda em 2024, ano em que as enchentes impactaram a economia gaúcha. “Esses números indicam que a condução do governo do Estado, diante dos problemas causados pelas enchentes, está sendo assertiva. Estamos conseguindo, por meio da disponibilização de recursos e de outras diretrizes, oferecer um ambiente propício para o empreendedorismo”, disse Polo.

A presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), Lauren Momback Mazzardo, enfatizou a importância das políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo para este destaque positivo no Mapa de Empresas. “O trabalho da autarquia em parceria com o governo do Estado é importante para alavancar o empreendedorismo gaúcho, contribuindo para a desburocratização no processo de abertura de novas empresas”.

Entre os projetos da JucisRS que auxiliam o Estado a ocupar o primeiro lugar do ranking, está a plataforma Tudo Fácil Empresas (TFE), que permite a abertura de novos negócios em até dez minutos, de forma totalmente gratuita e sem burocracia. A ferramenta torna o processo ágil, rápido e eficaz. Além disso, o Tá Na Mão Empresas, lançado no Palácio Piratini com a presença do governador Eduardo Leite, possibilita a abertura de empresas pelo WhatsApp. O processo é realizado pelo número (51) 98137-0160 por meio de perguntas e respostas no chat do aplicativo.

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec).