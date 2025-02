Nova gestão da ADVB/RS é empossada com foco em tecnologia e inovação

Consolidar as conquistas dos últimos anos e ampliar a atuação tecnológica na Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB/RS) no Rio Grande do Sul é a missão da nova diretoria da entidade para o triênio 2025-2027. Em cerimônia de posse realizada na manhã desta terça-feira (18), no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, o presidente anterior Rafael Bicca Machado entregou o cargo a Leandro Pompermaier.

Cofundador e acionista da e-Core, empresa brasileira com presença nos Estados Unidos e no México, Pompermaier é PhD em Ciências da Computação, investidor e entusiasta da transformação de empresas e pessoas a partir da tecnologia e da inovação.

"A minha linha é muito mais de tecnologia, desenvolvimento de pessoas e de inovação. E eu quero levar isso para dentro da ADVB, antecipando tendências. O uso da inteligência artificial pode trazer benefícios na capacitação de profissionais para que as empresas possam se transformar em um grande diferencial e levar isso para fora, fazer com que o Rio Grande do Sul seja bem representado nos seus produtos e serviços”, resume o dirigente empossado.

Para os próximos anos, o novo presidente da ADVB/RS salienta a importância de se estar atento ao cenário econômico mundial, “com as ameaças de novas taxações de Donald Trump e as guerras na Ucrânia e em Gaza”. Em nível local, ele acredita na capacitação de pessoas para a atrair de novos negócios ao Estado. “Olhar para frente em termos de economia é um pouco complicado, mas eu vejo que se a gente fizer o nosso papel, a gente vai ter uma boa perspectiva para o futuro”, analisa.

Ao fazer um balanço da sua gestão, Bicca lembrou das dificuldades, como o alagamento da sede da entidade e os impactos das enchentes do ano passado sobre todo o Estado. Entretanto, comemora o fato de ter conseguido dar continuidade aos legados da ADVB gaúcha.

“Nossos principais eventos de reconhecimento tiveram um crescimento muito grande. Apenas no último ano, tanto o Top de Marketing quanto o Prêmio Exportação, que hoje em dia se consolidou como o maior reconhecimento do setor exportador nacional, cresceram cerca de 20%”, pontua o ex-presidente da instituição.



Prêmio Exportação 2025

Promovido pelo Conselho do Prêmio Exportação RS, o evento há mais de cinco décadas destaca as organizações que obtiveram bom desempenho no cenário exportador gaúcho no último ano. As inscrições para a 53º edição do evento , prevista para ocorrer no dia 14 de agosto, podem ser feitas de forma online até o dia 13 de março.

O Conselho do Prêmio Exportação RS é formado por lideranças de instituições que possuem relação de suporte ou apoio ao cenário exportador gaúcho. São elas: ADVB/RS, ApexBrasil, Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, Correios, FARSUL, Federasul, Fecomércio-RS, FIERGS, Transforma RS, Portos RS, Sebrae RS, Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e UFRGS.