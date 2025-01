ADVB/RS muda regulamento e abre inscrições de cases para o TOP de Mkt 2025

As inscrições de cases para o TOP de Mkt ADVB/RS 2025 já estão abertas com um lote promocional válido até o dia 19 de fevereiro. Entre as novidades do evento estão algumas mudanças no regulamento, além de três novas categorias: Inovação em Produtos, Inovação em Serviços e Inovação em Processos.

