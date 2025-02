53º edição do Prêmio Exportação RS tem inscrições abertas

Prêmio Exportação RS 2025 pelo está prevista para 14 de agosto, em Porto Alegre. Empresas que atuam no mercado internacional e que possuem operação há mais de um ano no Rio Grande do Sul podem realizar se inscrever até o dia 13 de março para opelo site . A 53º edição do evento, em Porto Alegre.

Promovido pelo Conselho do Prêmio Exportação RS, o evento tem por objetivo premiar as organizações que obtiveram desempenho destaque no cenário exportador gaúcho no último ano. “Sabemos da importância que o setor tem para o Brasil e em especial para o Rio Grande do Sul. Em 2024, as exportações do Estado somaram US$ 21,9 bilhões. Isso demonstra todo o potencial que as empresas gaúchas possuem”, explica Rafael Biedermann Mariante, Presidente do Conselho do Prêmio.



Em 2024, o Prêmio Exportação RS reconheceu a competência de mercado e a visão de negócios de 68 empresas. “Mesmo em um ano atípico, conseguimos realizar um evento que, carregado de simbologia, pode cumprir seu papel como a grande premiação do setor. Agora, esperamos mais uma edição que demonstrará a persistência de nossas empresas na atividade exportadora. Esperamos uma premiação bastante inspiradora”, detalha Edmilson Milan, CEO do Prêmio Exportação RS.



O Conselho do Prêmio Exportação RS é formado por lideranças de instituições que possuem relação de suporte ou apoio ao cenário exportador gaúcho. São elas: ADVB/RS, ApexBrasil, Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, Correios, FARSUL, Federasul, Fecomércio-RS, FIERGS, Transforma RS, Portos RS, Sebrae RS, Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e UFRGS.