Governo do RS lança consulta pública para concessão de uso de área no Porto de Rio Grande

Consulta pública para a concessão de uso de área retroportuária ao Porto de Rio Grande foi lançada pelo governo do Estado nesta quinta-feira (30). O objetivo é a implantação e exploração de terminal de uso privado destinado à movimentação e armazenagem de carga geral, especialmente celulose, pelo prazo de 25 anos. O investimento previsto será de R$ 732,8 milhões, concentrados nos primeiros quatro anos.

Trata-se de projeto oriundo de manifestação de interesse da iniciativa privada, apresentada pelas empresas, contendo estudos completos de modelagem para a concessão de uso a título oneroso da área da Ponta Sul do Porto Novo, situada no município de Rio Grande.Os interessados em participar deverão enviar sugestões mediante o preenchimento do formulário de contribuições disponível no site. O referido formulário deverá ser encaminhado pelo e-mail [email protected] . Durante o período de consulta pública, todos os questionamentos serão respondidos pela equipe técnica da Secretaria da Reconstrução Gaúcha, pasta responsável pelas parcerias público-privadas.O critério que definirá o vencedor da futura concessão é o, pela concessionária, como condição de assinatura do contrato e obrigações de investimento e restauro da área, como construção de armazém, dois berços para barcaças, dois berços para navios para carga e descarga de mercadorias, prédios auxiliares e instalações, além de obrigações de manutenção e operação portuária na área.