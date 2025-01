Porto de Rio Grande investe R$ 16,5 milhões em novo sistema de navegação

Um investimento de R$ 16,5 milhões promete integrar o controle do fluxo de embarcações no Porto de Rio Grande, um dos principais polos logísticos do Brasil. A implementação do Sistema de Monitoramento de Tráfego de Embarcações (VTS), conduzida pela Associação Arranjo Produtivo Local Marítimo do Rio Grande do Sul (APL), em parceria com a Portos RS, busca trazer mais eficiência e segurança às operações portuárias.

De acordo com a coordenação do APL, o VTS permitirá o controle em tempo real de todas as embarcações em operação no porto, levando em consideração condições climáticas e variáveis técnicas como maré, vento e calado. A tecnologia também fornecerá dados mais precisos para determinar a segurança de manobras, otimizando a produtividade portuária.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal do Comércio (@jornaldocomercio)

“A navegação será baseada em dados tecnológicos, e não em suposições. Isso significa um avanço significativo na segurança e eficiência do tráfego marítimo,” destacou Richard Grantham, presidente do Conselho de Administração do APL Marítimo.

A construção da torre da estação remota do sistema, localizada no cais comercial do Porto Novo, está em fase de conclusão. No primeiro semestre de 2025, os testes de integração e operação do sistema serão iniciados.

Centro de Simulação de Manobras Navais Em dezembro, o APL também entregou a renovação do(CSN), localizado no Parque Tecnológico Oceantec da Furg. Depois de um um investimento de R$ 250 mil, o espaço foi modernizado, ganhando uma nova sala e atualizações tecnológicas que permitem simulações simultâneas entre navios e rebocadores.

Com as adequações, o CSN torna possível testar novas manobras diretamente na cidade, sem a necessidade de deslocamento para grandes centros urbanos, trazendo mais segurança e agilidade às operações portuárias, como a praticagem.