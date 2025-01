Fecomércio-RS visa fortalecer a inserção de beneficiários do Bolsa Família no mercado formal de trabalho

A Fecomércio-RS encaminhou à Famurs, na última sexta-feira, 17 de janeiro, um ofício que visa incentivar a multiplicidade de ações voltadas à inclusão de beneficiários do programa Bolsa Família no mercado formal de trabalho. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de emprego, especialmente para adultos sem filhos, grupo que vem apresentando resultados positivos em ações semelhantes, como as realizadas no município de Bento Gonçalves.

LEIA TAMBÉM: Entidades do varejo gaúcho fazem balanço da NRF 2025 em live do Minuto Varejo

Atualmente, o Rio Grande do Sul registra uma taxa de desemprego de 5,1%, o índice mais baixo da última década. Apesar do cenário favorável, a Fecomércio-RS ressalta os desafios na contratação de mão de obra qualificada e a necessidade de ações coordenadas para reduzir a informalidade. Nesse contexto, o Bolsa Família é apontado pela entidade como uma ferramenta crucial para combater a pobreza, somado à criação de iniciativas que promovam a qualificação e a inserção dos beneficiários no mercado formal de trabalho.



Para fortalecer essa transição, a federação propõe uma parceria com os órgãos municipais, mediada pela Famurs, que inclui a participação ativa das unidades do Senac/RS. A instituição, reconhecida pela excelência na formação profissional, se coloca à disposição para oferecer cursos de qualificação voltados às demandas do mercado.

"Empregos são a forma mais efetiva de promoção social. Por isso, saudamos as iniciativas dos gestores públicos na fiscalização e inclusão desses indivíduos no mercado formal. Estamos comprometidos em fornecer o suporte necessário para que os beneficiários do Bolsa Família possam acessar oportunidades reais de trabalho", afirma Luiz Carlos Bohn, presidente do Sistema Fecomércio-RS.



A Fecomércio também solicita que as práticas exitosas de inserção no mercado formal sejam replicadas em outros municípios do Estado, com a colaboração das administrações locais e de órgãos de assistência social. "Essa iniciativa reafirma nosso compromisso com o desenvolvimento socioeconômico do Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo em que fortalece os laços entre os setores público e privado para a promoção de oportunidades e dignidade através do emprego formal", finaliza Bohn.