Novos investimentos da indústria química somam R$ 759,3 milhões

A sexta-feira (17) é marcada pelo anúncio de R$ 759,3 milhões em investimentos na indústria química e petroquímica. Em cerimônia realizada na sede da Braskem, no Polo Petroquímico de Triunfo, Região Metropolitana de Porto Alegre, com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, empresários detalham os aportes. Do montante total, R$ 614 milhões estão relacionados a sete projetos da Braskem no Rio Grande do Sul, Bahia e Alagoas. No RS, a Braskem vai investir R$ 306 milhões. Já a Innova irá investir R$ 73,3 milhões, a Unipar, R$ 57 milhões, e o Grupo OCQ, R$ 15 milhões. Mais da metade dos recursos será destinada para a produção gaúcha.Além disso, há ainda nove projetos em análise no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) que somam R$ 1 bilhão. Os recursos de investimento foram viabilizados pelo Regime Especial da Indústria Química (Reiq Investimento), uma política pública que oferece incentivos fiscais para a indústria química e petroquímica. O benefício prevê a redução das alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre as matérias-primas e insumos utilizados na produção de produtos químicos, com o objetivo de reduzir custos. Mais informações em breve.