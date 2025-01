Alckmin chega nesta sexta-feira ao RS para anúncios da indústria química

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) chega ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (17) para participar de uma cerimônia de anúncio de investimentos na indústria química, promovida pela Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim). A agenda do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços começa com um café da manhã na Braskem, no polo petroquímico de Triunfo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A agenda está prevista das 9h às 12H.



Na sequência, empresas do setor – Braskem, Innova, Grupo OCQ e Unipar – irão anunciar seus investimentos. Esses aportes foram viabilizados pelo Regime Especial da Indústria Química (Reiq Investimento), uma política pública que oferece incentivos fiscais para a indústria química e petroquímica. O benefício prevê a redução das alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre as matérias-primas e insumos utilizados na produção de produtos químicos, com o objetivo de reduzir custos.



Do montante total de investimentos a serem realizados no setor, mais da metade está relacionada aos investimentos em andamento ou já previstos para o Rio Grande do Sul. O restante será destinado aos estados de São Paulo, Bahia e Alagoas.



Estarão presentes para os anúncios o presidente da Braskem, Roberto Ramos; o vice-presidente da Innova, Reinaldo J. Kröger; o presidente da Unipar, Rodrigo Cannaval; e o presidente do Grupo OCQ, Francisco Fortunato. Pela Abiquim, participarão André Passos Cordeiro, presidente-executivo, e Marcelo Pimentel, gerente de Relações Institucionais. Também foram convidados ministros do governo, envolvidos nas contrapartidas do Reiq, e representantes dos sindicatos do setor. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o prefeito de Triunfo, Marcelinho, e o deputado federal Afonso Motta, presidente da Frente Parlamentar da Química, estarão presentes no evento.



Segundo o governo, a indústria química instalada no Brasil é a mais sustentável do mundo. Para cada tonelada de químicos produzida, ela emite de 5% a 51% menos CO2 em comparação com concorrentes internacionais, além de possuir uma matriz energética composta por 82,9% de fontes renováveis – enquanto a média mundial é de 28,6%. Ao final da cerimônia, está prevista uma coletiva com a imprensa e o vice-presidente.

