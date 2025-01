RS Innovation Stage recebe inscrições de temáticas para o South Summit Brazil 2025

As inscrições de temáticas para o RS Innovation Stage estão abertas até 24 de fevereiro. A seleção será comandada por um Conselho Curador coordenado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), e as propostas escolhidas serão apresentadas nesse palco durante o South Summit Brazil 2025, de 9 a 11 de abril no Cais Mauá, em Porto Alegre.

Pelo quarto ano seguido, o RS Innovation Stage será o espaço que reunirá osO palco visa oproduzidas no contexto local, contando, ainda, com a interação de participantes da quádrupla hélice (governo, academia, iniciativa privada e sociedade civil organizada) nacionais e internacionais.“O RS Innovation Stage é uma vitrine para as soluções desenvolvidas no Estado, que apresentam grande potencial para ajudar, inclusive, na mitigação dos efeitos da crise climática e na nossa retomada econômica, social e ambiental. O sucesso do espaço tem sido maior a cada edição, com casa cheia durante os três dias de evento, e agora vamos trabalhar para entregar a melhor programação possível em 2025”, destaca a titular da Sict, Simone Stülp.Para participarem,para análise do Conselho Curador (Decreto nº 57.865, de 8 de novembro de 2024, e Portaria Sict nº 064/2024) até as 23h59 de 24 de fevereiro. Os selecionados serão informados, por e-mail, a partir de 12 de março., com representantes de todos os ecossistemas regionais de inovação do Rio Grande do Sul e uma grande abrangência de temas.