South Summit Brazil anuncia speakers e inicia venda de ingressos

O CTO da Amazon/Whole Foods, Leandro Balbinot, o gerente geral da Shein, Felipe Feistler e a “shark” Monique Evelle, co-fundadora da Inventivos e referência em ESG aliado a negócios e inovação são alguns dos novos speakers anunciados para o South Summit Brazil.

O evento acontece de 9 a 11 de abril no Cais Mauá, em Porto Alegre, e contará com a presença de mais de 1 mil investidores e 150 fundos de investimento, sendo 45 internacionais. A ideia é que eles ajudem a fomentar novos negócios, ampliar a rede de contatos e gerar investimentos no ecossistema de inovação.

Os interessados já podem adquirir os ingressos através do site oficial do evento, nas categorias: Attendee (R$ 699), Business (R$ 3.499) e Executive (R$ 4.999), no primeiro lote. Também é possível adquirir lotes corporativos com descontos.

A programação desse ano será pautada com foco em cinco grandes áreas temáticas: Sustentabilidade (AGTech, Resiliência Climática, Transição Energética, ESG, NetZero e FoodTech) , Digitalização (Fintech, Cyber Segurança, Inclusão Digital e Indústria 4.0), Ecossistema (Startups, Investimentos, Futuro do Trabalho, Ecossistema e Colaboração), Mudança Social (Educação, Bem-estar, Governança e Diversidade & Inclusão) e The Edge (Biotech, Indústria 5.0, Phygital e Quantum). Cada um desses grupos abordará as mais recentes inovações tecnológicas, tendências de mercado e os principais desafios globais.

Diversos nomes confirmaram presença. Também estarão em Porto Alegre a professora Associada de Design Urbano na Delft University of Technology, Taneha K. Bacchin, especialista em cidades esponja e reconhecida por projetos em ecossistemas frágeis e resiliência climática. Outra atração é a presidente do Amigos do Bem, Alcione Albanesi e o CEO do WhatsApp para Brasil, Índia e Indonésia, Guilherme Horn.

A Startup Competition, um dos pilares do evento e que contou com a participação de mais de 2000 startups em 2024, segue com inscrições abertas até 23 de janeiro. Os empreendedores interessados em participar da competição que reúne startups do Brasil e do exterior podem registrar suas candidaturas de maneira gratuita no site oficial.