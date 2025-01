IA atuará com mais autonomia, prevê Accenture

Segundo ele, a autonomia criada por esses sistemas generalizados de IA pode ajudar as organizações a serem, mais do que nunca, dinâmicas e orientadas por intenções. Isso permitirá que os líderes repensem como os sistemas digitais são projetados, como as pessoas trabalham e reinventem a forma como criam produtos e interagem com os clientes.

"Os avanços na digitalização do conhecimento, novos modelos de IA, seus sistemas e arquitetura permitem que as empresas criem seus próprios cérebros digitais cognitivos exclusivos. Embora as tecnologias convencionais tenham apoiado por muito tempo necessidades comerciais predeterminadas, este é um momento de transição geracional", relata Karthik Narain, executivo-chefe de Tecnologia e CTO da Accenture.

A 25ª edição do relatório anual explora o futuro à medida que a independência impulsionada pela inteligência artificial toma forma e repercute em todas as dimensões de como as empresas reinventam o desenvolvimento tecnológico, a experiência do cliente, o mundo físico e a força de trabalho global.

A Inteligência Artificial agirá com cada vez mais autonomia em nome das pessoas. O que temos visto no nosso dia a dia se confirma na pesquisa realizada pela Accenture, a Technology Vision 2025. O que podemos esperar dessa tecnologia para os próximos anos é que ela cada vez mais atue como parceira de desenvolvimento de tecnologia e como embaixadora de marca pessoal, dando voz aos robôs humanoides no mundo físico e promovendo um novo relacionamento harmônico com as pessoas.

South Summit Brazil anuncia palestrantes e inicia venda de ingressos

Diversos nomes confirmaram presença. Também estarão em Porto Alegre a professora Associada de Design Urbano na Delft University of Technology, Taneha K. Bacchin, especialista em cidades esponja e reconhecida por projetos em ecossistemas frágeis e resiliência climática. Outra atração é a presidente do Amigos do Bem, Alcione Albanesi e o CEO do WhatsApp para Brasil, Índia e Indonésia, Guilherme Horn.

A programação desse ano será pautada com foco em cinco grandes áreas temáticas: Sustentabilidade (AGTech, Resiliência Climática, Transição Energética, ESG, NetZero e FoodTech) , Digitalização (Fintech, Cyber Segurança, Inclusão Digital e Indústria 4.0), Ecossistema (Startups, Investimentos, Futuro do Trabalho, Ecossistema e Colaboração), Mudança Social (Educação, Bem-estar, Governança e Diversidade & Inclusão) e The Edge (Biotech, Indústria 5.0, Phygital e Quantum). Cada um desses grupos abordará as mais recentes inovações tecnológicas, tendências de mercado e os principais desafios globais.

Os interessados já podem adquirir os ingressos através do site oficial do evento, nas categorias: Attendee (R$ 699), Business (R$ 3.499) e Executive (R$ 4.999), no primeiro lote. Também é possível adquirir lotes corporativos com descontos.

O evento acontece de 9 a 11 de abril no Cais Mauá, em Porto Alegre, e contará com a presença de mais de 1 mil investidores e 150 fundos de investimento, sendo 45 internacionais. A ideia é que eles ajudem a fomentar novos negócios, ampliar a rede de contatos e gerar investimentos no ecossistema de inovação.

SAP e IBM firmam parceria para acelerar transformação

A SAP e a IBM anunciaram o próximo lançamento do RISE with SAP no IBM Power Virtual Server, projetado para tornar o caminho mais rápido e fácil para os clientes do IBM Power acelerarem sua transformação de ERP. Juntas, as empresas querem ajudar as organizações a fazer a transição e a modernizar seus ambientes de ERP locais para a nuvem de forma mais integrada, além de dar suporte a processos de negócios baseados em IA. "Este anúncio é mais um marco na parceria de longo prazo da SAP com a IBM, oferecendo aos nossos clientes conjuntos um caminho claro para a nuvem, projetado para maior rapidez na entrega de valor, flexibilidade aumentada e inovação contínua", aponta Thomas Saueressig, membro do Conselho Executivo da SAP.

O RISE with SAP é uma jornada guiada que fornece serviços orientados a resultados, ERP em nuvem e plataformas para ajudar as organizações a repensarem seu modelo operacional. Como uma nova oferta de hyperscaler da SAP, o RISE with SAP no IBM Power Virtual Server pode ajudar a reduzir riscos e melhorar o tempo de migração do SAP S/4HANA Cloud de sistemas locais IBM Power para a nuvem em até 90 dias. "A IBM trabalhou lado a lado com a SAP para fornecer um caminho de migração rápido e contínuo para clientes que dependem da plataforma IBM Power para suas cargas de trabalho e aplicativos SAP", comenta Rob Thomas, vice-presidente sênior de software e diretor comercial da IBM.